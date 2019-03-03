Солсбери - город, который пытается забыть дело Скрипалей и начать жить заново

Впрочем, как убедился корреспондент ТАСС, побывавший в административном центре графства Уилтшир, теперь репортерам уже не так просто разговорить местных жителей, а съемочным бригадам - найти достойный план, который красноречиво свидетельствовал бы о произошедшем 4 марта 2018 года. Все еще затянут белой защитной пленкой расположенный на западе города дом Сергея Скрипаля, да за симпатичным забором гудит строительная техника у посещенного им год назад паба The Bishop's Mill. Питейное заведение уже давно признано безопасным, но перестраивается компанией-владельцем.

СОЛСБЕРИ /Великобритания/, 4 марта. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Солсбери, провинциальный английский город в 160 км от Лондона, в марте прошлого года против своей воли попал в главные выпуски мировых новостей. Сегодня в связи с годовщиной отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии исторический городок с 60-тысячным населением вновь подвергается нашествию журналистов.

Там на запрос ТАСС дать интервью или поделиться статистикой отвечают, что в настоящий момент это никак нельзя организовать.

В туристическом информационном центре с любовью рассказывают об истории города, советуют прогуляться вокруг Солсберийского собора и по старой рыночной площади, зайти в паб "Олений окорок", считающийся одним из самых старых в Великобритании. Но обсуждать прошлогоднее падение турпотока и перспективы начинающегося сезона там отказываются, говоря, что по этому вопросу надо обращаться в городской отдел содействия бизнесу.

Накануне годовщины отравления в Солсбери еще по-февральски пасмурно, но заметно теплее, чем в то же время год назад. Тогда из-за сибирского антициклона, который британские СМИ окрестили "чудищем с востока", в редко видящей снег Южной Англии намело сугробы, а столбик термометра упорно не желал подниматься выше нулевой отметки. В тихом и старом городке, где каждый пятый - пенсионер, ждут весеннего солнца и праздника Пасхи, знаменующего начало туристического сезона. Он, как правило, продолжается до сентября и привлекает в город почти 4 млн туристов, преимущественно из других уголков страны.

Все говорит о том, что уже через несколько месяцев все следы прошлогоднего события окончательно исчезнут, как исчезли и сами Скрипали. Информацию об их местонахождении британское правительство не раскрывает, отказывая даже посольству РФ в законном праве доступа к российским гражданам. Местные жители признаются, что хотят одного - чтобы инцидент, перевернувший жизнь города, окончательно забылся, а временно поредевший поток туристов вновь устремился к достопримечательностям Солсбери, в котором восемь лет прожил работавший на Великобританию шпион.

Впрочем, СМИ пишут о проблемах Солсбери довольно часто. Так, в сентябре газета The Guardian сообщила, что посещаемость города туристами в 2018 году упала по сравнению с 2017 годом на 14%, в отдельные месяцы этот показатель доходил и до 25%. Именно поэтому, по информации издания, в город прибыла команда консультантов, чтобы провести ребрендинг Солсбери и постараться вернуть историческому городку былую туристическую привлекательность.

Привлеченные городским советом эксперты стремятся к тому, чтобы "дело Скрипалей" не было главной ассоциацией с самим словом "Солсбери", где с оттоком посетителей столкнулись и музеи, и городской театр, и уже упомянутый Солсберийской собор - самый высокий храм всей Великобритании.

Ждем русских

Центр Солсбери - типичная "трехэтажная Англия" (два жилых этажа над магазином), среди которой то тут, то там проступают следы ушедших веков: часовая башня, арка ворот, средневековая церковь или гостиница с пятивековой историей. Громада устремленного в небо готического собора, к которому с XIII века совершаются паломничества, смотрится в приземистом городке чужеродно.

Во внутреннем дворике ухо сразу схватывает русскую речь - семья из трех человек, заехавшая посмотреть собор по дороге к расположенному неподалеку Стоунхенджу. До знаменитого памятника эпохи неолита от Солсбери всего 15 км - чуть меньше, чем до технопарка Портон-даун, где находится военная лаборатория, специализирующаяся, среди прочего, на отравляющих веществах.

"Я не официальное лицо и не могу привести цифр, но, безусловно, произошедшее сильно отразилось на количестве туристов, что очень жаль, ведь среди них было много русских, - говорит экскурсовод в Солсберийском соборе Джеймс Томпсон, предлагая корреспонденту ТАСС яркий буклет с информацией о храме на русском языке. - К примеру, до отравления к нам привозили большие группы туристов, прибывающих на круизных лайнерах в Саутгемптон. Приходили группы по 80-100 человек, в том числе и россияне со своими русскоязычными гидами".

"Мы надеемся, что в этом сезоне ситуация выправится. Впрочем, до сих пор в собор приходит много русских. Только за сегодняшний день вы второй или третий человек из России, с кем я завожу разговор об отличиях русской храмовой архитектуры от английской", - добавляет Томпсон.

По словам собеседника агентства, в городе сейчас нечасто заговаривают об отравлении, а если разговор о нем и заходит, то вращается вокруг вопросов, которые до сих пор остаются без вразумительных ответов.

"Лично меня в этой истории занимает то, зачем Скрипаль вообще понадобился предполагаемым убийцам. Чем он мог быть так опасен? - говорит Томпсон. - И, конечно, никто так и не знает, где же Скрипали находятся сейчас. Точно не у нас в Солсбери".

Солсберийская взаимовыручка

В итальянском ресторане Zizzi в центре города готовят очень приличную по меркам английской провинции пиццу. Здание ресторана, которому 4 марта 2018 года "повезло" на клиентов (ими оказались Сергей и Юлия Скрипаль), хотели было снести. Но затем решили ограничиться процедурой обеззараживания и полной заменой внутренних интерьеров, на что в общей сложности ушло восемь месяцев.

"Какое-то время мы были закрыты, но сейчас дела идут в гору, у нас много посетителей, - говорит менеджер ресторана. - Город нам помогает, местные специально приходят к нам поесть. Такие в Солсбери люди - всегда готовы прийти на помощь".

Zizzi - одно из 12 мест в Солсбери и его окрестностях, которые после инцидента были закрыты для публики и подвергались длительной процедуре очистки от следов отравляющего вещества, с помощью которого, по версии британских властей, пытались убить Скрипалей. Его происхождение так и не удалось установить даже британским ученым.

1 марта правительство страны сделало подарок городу перед началом туристического сезона, объявив, что все эти потенциально опасные объекты теперь не представляют угрозы и передаются из временного ведения министерства окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития в ведение графства Уилтшир.

Был передан местным властям и дом Скрипаля, который экс-полковник, осужденный на родине за измену, в Англии получил в награду за сотрудничество с британской разведкой. После завершившегося обеззараживания жилища и полной замены крыши предстоит сделать еще внутренний ремонт, после чего для дома на Кристи-Миллер-роуд начнут подыскивать новых владельцев. Есть правда один момент: Сергей Скрипаль по-прежнему остается законным владельцем дома, и, чтобы распоряжаться этим объектом недвижимости, городскому совету необходимо будет его выкупить, каким-то образом связавшись с бесследно сгинувшим экс-шпионом.

Будет ли эта задача выполнима, неясно. Посольство РФ в Великобритании не исключает, что Скрипали уже были вывезены с территории Британских островов.

Новости забываются быстро

Место, где на лавочке обнаружили теряющих сознание Скрипалей, - идиллический скверик в районе бывших солодовен на берегу речки Эйвон - "однофамилицы" той, на которой стоит родной город Уильяма Шекспира. Работают мелкие магазинчики в закрывавшемся после отравления ТЦ Maltings. Его собираются полностью перестроить, потратив 70 млн фунтов. Уличный музыкант выводит на саксофоне хиты 1980-х, на детской площадке резвится ребятня, люди на скамейках мирно обедают покупными бутербродами.

Глаз ищет знакомые по фотографиям ориентиры и не находит. Нет уже ни самой "лавочки Скрипалей", ни примостившегося рядом с ней навеса с кирпичным основанием. Вместо палатки химзащиты - палатка, где торгуют морепродуктами.

Над ней гордо реет флаг - алый краб на золотом поле. Это герб Генри "Ракушечника", который уже девять лет продает на улицах Солсбери вареных угрей, ракообразных, мидий и других съедобных моллюсков. Последние полтора года - в этом сквере.

"Вот тут стояла та скамейка, ровно на том месте, где вы стоите. Меня там не было в тот день, я торговал накануне, в субботу, а по воскресеньям мы не работаем. Перепугались тогда все, конечно. Продажи у местных торговцев рухнули, как камень", - отсчитав сдачу, Генри делает характерное движение рукой и признается, что и его бизнес не стал исключением.

"На 60% меньше продавать стал, но через месяц тут все очистили, и дела пошли лучше, хотя сегодня у меня клиентов немного. Но, думаю, это просто конец месяца - не все еще зарплату получили, вот и экономят. Скоро годовщина, телевизионщики с камерами ходят, но местные немного опять об этом поговорят и снова забудут, ведь сейчас любые новости забываются быстро", - резюмировал Генри "Ракушечник".