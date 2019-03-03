Партия реформ лидирует на выборах в парламент Эстонии после обработки более 93% бюллетеней

ТАЛЛИН, 4 марта. /ТАСС/. Лидерство на выборах в парламент Эстонии по итогам обработки бюллетеней более чем с половины участков удерживает Партия реформ. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Государственной службы по организации выборов.

Согласно информации на 23:04 воскресенья, (00:04 понедельника мск) после обработки бюллетеней с 420 из 451 участка лидирует право-либеральная Партия реформ с 29,6%. Этот результат позволил бы ей получить в парламенте 35 мандатов из 101 (на пять больше, чем у нее сейчас).

На втором месте - возглавляющая правительство Центристская партия с 22% (25 мандатов, на два меньше). За ней идут Консервативная народная партия Эстонии (17,7%, 19 мандатов, на 12 больше, чем сейчас), "Отечество" (11,5%, 12 мандатов или на два меньше) и Социал-демократическая партия (10,1%, 10 мандатов или на пять меньше). Остальные партии, включая "Эстонию 200" с 4,6%, не проходят пятипроцентный барьер.

В эстонском уезде Ида-Вирумаа, населенном преимущественно русскоязычными жителями, Центристская партия взяла почти 50% голосов. По итогам подсчета голосов со всех избирательных участков в Ида-Вирумаа, она набрала 13 707 голосов или 47,9%.

За ней идут Социал-демократическая партия (4012 голосов или 14%), Партия реформ (3769 голосов или 13,2%), Консервативная народная партия Эстонии (2966 голосов или 10,4%), партия "Эстония 200" (1866 голосов, 6,5%) и "Отечество" (1768 голосов или 6,2%). Ни одна из остальных партий не получила более 0,7%.

Голосование на выборах в 101-местный парламент Эстонии (Рийгикогу) началось в воскресенье в 09:00 (10:00 мск) и закончилось в 20:00 (21:00 мск). Свои двери для избирателей открыл 451 избирательный участок. За победу на выборах боролись 10 партий и 15 независимых кандидатов. Всего на выборах выдвинуты 1099 кандидатов.