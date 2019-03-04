В городах Алжира проходят студенческие манифестации против участия Бутефлики в выборах

ТАСС, 4 марта. В ряде городов Алжира в понедельник утром начались студенческие манифестации с антиправительственными лозунгами. Их участники требуют смены правящего режима и выступают против участия действующего президента 82-летнего Абдельазиза Бутефлики в выборах главы государства, которые состоятся в апреле текущего года. Об этом сообщает информационный портал TSA (Tout sur l'Algrie).

Одна из самых крупных акций в настоящее время проходит в Константине - крупном городе на средиземноморском побережье Алжира. К тысячам учащихся вузов и лицеев присоединяются другие горожане. Как и в предыдущие дни, люди скандируют лозунг "Нет пятому сроку Бутефлики! Режим, уходи!". Манифестации также проходят в Аннабе, Беджае, Гуэльме и некоторых других городах.

В воскресенье вечером руководитель предвыборного штаба Бутефлики Абделгани Заалян подал документы в Конституционный совет для регистрации действующего президента в качестве кандидата на выборах главы государства. Кроме того, Бутефлика обнародовал послание, в котором заверил в случае своей победы организовать досрочные президентские выборы, но при этом не выставлять свою кандидатуру.

Он также пообещал "выработку и принятие путем национального референдума новой конституции Алжира, которая закрепит рождение новой республики и новой алжирской системы".

Ведущие оппозиционные партии и движения расценили послание Бутефлики как попытку выиграть время, которое будет использовано правящими элитами для подготовки удобного для них сценария транзита власти.

Исламисты поддерживают протесты

Действующая в Алжире исламистская партия "Движение общества за мир", чей председатель Абдраззак Макри заявил в воскресенье об отказе от участия в выборах, в понедельник вновь заявила о поддержке проходящих с конца февраля уличных манифестаций.

"Мы не удивлены народными акциями против пятого мандата Бутефлики. Мы участвовали в маршах 22 февраля, в маршах 1 марта и собираемся принимать участие в других маршах", - заявил в ходе состоявшейся сегодня пресс-конференции Макри.

Он также выразил сомнение в том, что Бутефлика мог набрать 6 млн подписей сторонников, необходимых для подачи заявительных документов для регистрации кандидатом. "Как сторонники президента могут подтвердить получение 6 млн подписей? Никто не видел людские очереди, это невозможно. По сути речь идет о преждевременном объявлении результатов выборов", - возмутился лидер исламистской партии.

Первый тур президентских выборов в Алжире состоится 18 апреля. Для участия в них документы в Конституционный совет подали 20 кандидатов. В течение десяти дней будет вынесено решении об их регистрации или отказе.