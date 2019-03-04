Гуайдо появился перед своими сторонниками на митинге в Каракасе

КАРАКАС, 4 марта. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо появился в понедельник перед своими сторонниками на митинге в районе Лас-Мерседес в Каракасе. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

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Это первое публичное появление Гуайдо после того, как он вернулся в страну после недельного отсутствия.

Появление Гуайдо на сцене сопровождалось аплодисментами и криками, но в целом обстановка осталась спокойной. Попыток задержания Гуайдо во время митинга не предпринималось, сил полиции или армии в районе проведения акции оппозиции нет.

По оценкам корреспондента ТАСС, количество собравшихся в районе Лас-Мерседес во время выступления Гуайдо могло достигать порядка 100 тыс. человек.

Лидер венесуэльской оппозиции признал неудачной попытку доставить в страну гуманитарную помощь 23 февраля.

"Разумеется, мы не можем считать успешным [акцию] 23 февраля, но не из-за отсутствия воли у каждого из вас, - сказал политик, обращаясь к собравшимся. - Режим использовал свою последнюю линию защиты, "колективос" (вооруженные проправительственные группировки - прим. ТАСС.) и вооруженных заключенных".

Венесуэльская оппозиция 23 февраля попыталась ввезти в страну гуманитарную помощь через границы с Колумбией и Бразилией, которые были закрыты по решению официального Каракаса. Развернутые в районе пограничных переходов подразделения Нацгвардии и полиции не пустили грузы в страну, несколько грузовиков были сожжены.

В ходе начавшихся беспорядков пострадали сотни людей, в том числе десятки граждан Колумбии. По разным данным, погибли от четырех до 25 человек. Власти Венесуэлы приступили к расследованию случаев гибели людей.

По данным оппозиции, с 23 февраля на ее сторону перешли сотни венесуэльских силовиков, отказавшихся выполнять приказы президента Николаса Мадуро.