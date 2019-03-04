СБУ опровергла прослушивание офиса кандидата в президенты Зеленского

КИЕВ, 4 марта. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что установка элементов прослушивающей аппаратуры на одной из улиц Киева не связана с деятельностью кандидата в президенты Владимира Зеленского. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе СБУ.

"СБУ действительно осуществляет оперативно-технические мероприятия в городе Киеве по адресу Белорусская, 26. Мы ответственно заявляем, что эти меры никак не связаны ни с одним из кандидатов в президенты Украины или их окружением", - говорится в сообщении в Facebook.

При этом в пресс-службе СБУ добавили, что по указанному адресу не зарегистрированы офисные помещения, к которым имеют отношение кандидаты.

Ранее полиция Киева сообщила, что ведет расследование по факту обнаружения элементов прослушивающей аппаратуры возле офиса кандидата в президенты Владимира Зеленского. Позже в ведомстве добавили, что по данному факту открыто уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации" Уголовного кодекса Украины.

Очередные президентские выборы на Украине назначены на 31 марта. Согласно последнему социологическому исследованию от центра "София", лидером рейтинга общественного мнения является Владимир Зеленский (18,3%), за ним следуют Юлия Тимошенко (15,4%), Петр Порошенко (12,1%), Юрий Бойко (11,2%), Анатолий Гриценко (6,4%). Ряд политических деятелей и украинских экспертов уже назвали нынешнюю избирательную кампанию самой грязной за всю историю независимости страны.