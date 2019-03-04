Гуайдо на митинге показал паспорт с печатью о пересечении границы

КАРАКАС, 4 марта. /ТАСС/. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо на митинге в Каракасе показал паспорт с печатью о пересечении границы, чтобы доказать, что попал в страну "открыто и законно". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Вокруг возвращения Гуайдо было много спекуляций, высказывались предположения, что он может вернуться в страну тайно. Представители властей заявляли, что лидер оппозиции будет задержан, если попробует пересечь границу, поскольку он ранее нарушил запрет суда на выезд из страны. Однако Гуайдо прибыл через международный аэропорт Каракаса, правда, в сопровождении послов иностранных государств. Они оставались с ним и во время митинга.

По прибытии Гуайдо в Каракас некоторые из пограничников и таможенников покинули свои посты, другие пытались сделать с ним селфи. В итоге Гуайдо все же удалось получить штамп о пересечении границы у сотрудника миграционной службы, рассказал ТАСС знакомый с деталями возвращения политика источник.

Как сообщил позднее сам Гуайдо в Twitter, его сопровождали послы Аргентины, Бразилии, Канады, Чили, Перу, Эквадора, Германии, Испании, Франции, Португалии, Румынии, Нидерландов, а также представитель ЕС.

После выступления Гуайдо его сторонники стали постепенно расходиться. Митинг прошел без каких-либо серьезных происшествий и задержаний. Многим участникам стало плохо из-за сильной жары, установившейся в столице Венесуэлы, и им потребовалась медицинская помощь. В целом в районе проведения митинга атмосфера, скорее, веселая и праздничная - участники принесли дудки и вувузелы, трещотки, проезжающие автомобилисты сигналят, молодые люди выкрикивают лозунги в поддержку лидера оппозиции.