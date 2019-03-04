Помпео: США приветствуют сообщения о переходе ряда военных в Венесуэле на сторону Гуайдо

ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты приветствуют сообщения, что 700 венесуэльских военнослужащих и сотрудников служб безопасности якобы перешли на сторону лидера оппозиции республики Хуана Гуайдо. Об этом говорится в распространенном в понедельник письменном заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

"Мы приветствуем известие о том, что военнослужащие и сотрудники служб безопасности Венесуэлы совершают правильные поступки и признают временного президента Хуана Гуайдо. Международное сообщество должно объединиться и добиваться прекращения жестокого режима [венесуэльского лидера Николаса] Мадуро и мирного восстановления демократии в Венесуэле", - утверждает шеф американской дипломатии.

Вашингтон, по его словам, "восхищается действиями народа Венесуэлы по осуществлению мирного демократического перехода и поздравляют Гуайдо с его успешными дипломатическими усилиями в регионе и безопасным возвращением в Венесуэлу". "Соединенные Штаты и свободолюбивые страны во всем мире поддерживают временного президента Гуайдо, [оппозиционную] Национальную ассамблею и все демократические силы, которые работают над организацией свободных и справедливых выборов, которые вернут демократию в Венесуэлу", - отметил Помпео.

В понедельник на митинге в столице Венесуэлы Гуайдо заявил, что не менее 700 венесуэльских военнослужащих перешли на сторону политических противников президента страны. Ранее Гуайдо заявлял, что представители оппозиции проводят тайные встречи с военными и сотрудниками служб безопасности, обещая им амнистию в случае перехода на его сторону. Министр обороны республики Владимир Падрино Лопес говорил, что военнослужащим и бойцам национальной гвардии обещали до $20 тыс. каждому за побег в Колумбию.