Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями обсудит в Лондоне ДРСМД 5-8 марта

ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон отправится 5-8 марта в Великобританию, где обсудит с должностными лицами правительства королевства Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Госдепартамента.

"Заместитель госсекретаря Томпсон проведет в Лондоне встречи с должностными лицами правительства, на которых обсудит Договор о РСМД, контроль над вооружениями и другие вопросы международной безопасности", - отмечается в документе. Томпсон примет участие в мероприятии, посвященном вопросам кибербезопасности, "сдерживанию и реагированию на киберактивность злоумышленников".

Она также будет участвовать "в круглом столе в Международном институте стратегических исследований (IISS) по вопросам контроля над вооружениями, Договора о РСМД и проблемам кибербезопасности".

1 февраля президент США Дональд Трамп и госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео объявили, что Вашингтон приостанавливает выполнение обязательств в рамках ДРСМД со 2 февраля, а через полгода перестанет быть его участником, поскольку считает, что Россия якобы нарушает договор. В ответ на это президент РФ Владимир Путин 2 февраля объявил о приостановке Москвой участия в соглашении. Он поручил более не инициировать переговоры с Вашингтоном по этой проблеме, подчеркнув, что американская сторона сама должна созреть для ведения равноправного и содержательного диалога. 4 марта Путин подписал указ о приостановлении выполнения условий ДРСМД, а пресс-служба Кремля сообщила, что документ подписан исходя из необходимости принятия мер из-за нарушения со стороны США обязательств по договору.

ДРСМД между СССР и США был подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года, под его действие подпадают ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней дальности (от 1000 до 5500 км) наземного базирования. К июню 1991 года обязательства по договору были выполнены: СССР уничтожил 1846 ракет, США - 846.