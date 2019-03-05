СМИ: Пакистан вновь обстрелял индийский штат Джамму и Кашмир

ТАСС, 5 марта. Вооруженные силы Пакистана во вторник вновь нарушили режим прекращения огня и обстреляли территорию северного индийского штата Джамму и Кашмир. Об этом со ссылкой на заявление официального представителя индийского оборонного ведомства подполковника Девендер Ананда сообщила газета The Indian Express .

По данным издания, пакистанская армия из минометного и стрелкового оружия обстрела сектор Ноушера штата Джамму и Кашмир в 11:30 по местному времени (10:00 мск). Это уже третье подобное нарушение за последние 36 часов. Индийские военнослужащие были вынуждены ответить огнем.

В понедельник индийское агентство NNI сообщало, что около 03:00 (00:30 мск) пакистанская армия подвергла обстрелу сектор Акнур в Джамму и Кашмире. Перестрелка продолжалась примерно до 06:30 (04:00 мск).

Между тем издание отмечает, что за минувшую неделю на Линии контроля, которая разделяет армии Индии и Пакистана в спорном Кашмире, было зафиксировано более 60 случаев нарушения режима прекращения огня. Жертвами военных действий, утверждает The Indian Express, стали по меньшей мере четыре человека, еще несколько получили ранения различной степени тяжести.

Напряженная обстановка

В настоящее время между Индией и Пакистаном сохраняется напряженность из-за нападения 14 февраля в Джамму и Кашмире на колонну индийских военных. Ответственность за атаку, унесшую жизни более 40 человек, взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда"), выступающая за отделение штата от Индии, его независимость или присоединение к Пакистану. В Нью-Дели обвинили Исламабад в поддержке боевиков этой группировки, бездействии пакистанских властей в отношении них.

26 февраля ВВС Индии нанесли удар по лагерю этой группировки на пакистанской территории. 27 февраля Пакистан заявил, что ВВС страны в ответ на действия индийской стороны нанесли удары по военным объектам в штате Джамму и Кашмир. В результате завязавшегося воздушного боя, ставшего первым массовым между индийскими и пакистанскими ВВС со времен третьей индо-пакистанской войны 1971 года, Нью-Дели и Исламабад выступили с утверждениями, что сбили самолеты друг друга.

Ситуация в Джамму и Кашмире - единственном штате Индии, где большинство составляют мусульмане, остается напряженной уже многие годы. На данный момент в Кашмире нет государственной границы: его территорию разделяет Линия контроля. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от Индии. Нью-Дели обвиняет Исламабад в поддержке террористов, Пакистан опровергает эти заявления.