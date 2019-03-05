Генсек ООН провел контакты с представителями Индии и Пакистана

ООН, 5 марта. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш контактировал с представителями Индии и Пакистана, чтобы призвать страны к мирному урегулированию конфликта. Об этом заявил во вторник на брифинге официальный представитель главы организации Стефан Дюжаррик.

"Мы полностью в курсе ситуации. Насколько я знаю, генеральный секретарь не связывался по телефону с двумя главами правительств (Индии и Пакистана - прим. ТАСС), но у него были контакты с обеими сторонами, - сказал Дюжаррик. - Он выразил свою озабоченность происходящим и указал на необходимость сделать все возможное, чтобы добиться деэскалации напряжения".

В настоящее время между Индией и Пакистаном сохраняется напряженность из-за нападения 14 февраля в штате Джамму и Кашмир на колонну индийских военных. Ответственность за атаку, унесшую жизни более чем 40 человек, взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда"). В Нью-Дели обвинили Исламабад в поддержке этого формирования и бездействии пакистанских властей в отношении группировки.