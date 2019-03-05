Источник: Гуайдо не регистрировался на рейс, поэтому в Каракасе не знали о его прибытии

КАРАКАС, 6 марта. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо вернулся в страну регулярным рейсом из Панамы, однако на борт он попал, не пройдя регистрацию, поэтому прибытие политика осталось тайной и власти страны не отреагировали на его приезд. Об этом ТАСС рассказали знакомые с подробностями возвращения Гуайдо источники.

По их словам, лидеру оппозиции было важно показать, что он возвращается в Венесуэлу, не скрываясь от властей и не опасаясь ареста. Поэтому Гуайдо выбрал регулярный рейс из Панамы. Однако до этого он прилетел в Панаму на военном самолете из Колумбии, а ранее прибыл в Колумбию из Эквадора частным бортом. "Была достигнута договоренность о том, что Гуайдо мог не проходить регистрацию при посадке. При этом, когда он был уже в самолете, многие пассажиры стали снимать его на видео, однако он попросил не выкладывать эти записи в интернет до возвращения", - сказал один из собеседников ТАСС.

В аэропорту Гуайдо находился уже в сопровождении послов ряда латиноамериканских и европейских стран, что обеспечивало ему дополнительную безопасность.

Лидер венесуэльской оппозиции вернулся в Каракас 5 февраля, после того как около недели находился за границей. Ранее власти Венесуэлы заявляли, что он будет задержан в случае возвращения.