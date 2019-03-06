Юрий Бойко предложил увеличить число пунктов пропуска в Донбассе

"Я был в Золотом, где закрыт пункт пропуска, хотя решения в Минске принимались. Миллионы людей стоят в очередях. Это беда. Главное, что нужно сделать - это прекратить войну. Но сегодня еще надо открыть несколько пунктов пропуска, чтобы обеспечить переход", - заявил он в среду в ходе визита в Краматорск.

По его словам, только так можно решить проблему километровых очередей. Ежедневно, по данным Госпогранслужбы Украины, линию соприкосновения в Донбассе в обе стороны пересекают более 10 тысяч человек.

Вопреки подписанным в феврале 2015 года минским соглашениям, которые, среди прочего, предполагали полное восстановление социально-экономических связей Украины и неподконтрольных территорий Донбасса, Киев ввел режим экономической блокады региона. На линии соприкосновения действует, по сути, пограничная система. Для этого там открыты специальные контрольно-пропускные пункты - четыре на линии с Донецкой народной республикой, и один - на линии с Луганской народной республикой. Еще один пункт, в районе поселка Золотое, был закрыт из-за обстрелов, и уже более двух лет стороны не могут договориться о возобновлении его работы.