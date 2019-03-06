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Акции протеста в Алжире

Партия исламистов Алжира назвала власть страны единственной угрозой стабильности

Однако при этом лидер организации назвал и другие факторы: коррупция, фальсификации на выборах и обрушение экономики

ТАСС, 6 марта. Единственной угрозой для стабильности и общественного порядка в Алжире является нынешняя власть. Такое мнение высказал в среду Абдраззак Макри - председатель действующей в стране исламистской партии "Движение общества за мир" (ДОМ).

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Он прокомментировал сделанное во вторник заявление замминистра обороны, начальника штаба Национальной народной армии (ННА) Ахмеда Гаида Салаха. Политик обвинил инициаторов антиправительственных манифестаций в желании "вернуть страну во времена скорби и боли", то есть кровопролитной гражданской войны 1990-х годов. Во время столкновений погибли более 200 тысяч человек.

"Наблюдатели разделились во мнениях по поводу ваших высказываний. Есть те, кто увидел в них поддержку народа, а есть и те, кто расценили ваши слова как угрозу в отношении манифестантов", - сказал лидер ДОМ, обращаясь к Гаиду Салаху.

"Но что бы вы ни хотели сказать, вы должны знать, что единственной угрозой для стабильности и общественного порядка в Алжире является нынешняя политическая власть, к которой вы принадлежите и которую защищаете", - подчеркнул Макри. По словам председателя ДОМ, "есть и другие угрозы для стабильности Алжира - это крупномасштабная коррупция, фальсификации на выборах, обрушение национальной экономики".

В минувшее воскресенье Макри заявил об отказе выдвигать свою кандидатуру для участия в президентских выборах, которые состоятся 18 апреля. В качестве причины он назвал то, что действующий глава государства 82-летний Абдельазиз Бутефлика, несмотря на недовольство широких общественных масс, решил снова бороться за высший пост.

Тем временем в среду в столице и других крупных городах Алжира массовых акций протеста не наблюдается. По словам комментаторов, оппозиционные круги и молодежь готовятся организовать марши и антиправительственные манифестации по всей стране в ближайшую пятницу, 8 марта. Их главная цель - добиться отказа Бутефлики от участия в выборах.

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