Мадуро: попытки США развязать войну за нефть Венесуэлы потерпят неудачу

КАРАКАС, 6 марта. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что действия венесуэльской оппозиции и администрации США направлены на развязывание войны за нефть и другие природные богатства страны, однако они не увенчаются успехом. Соответствующее заявление он сделал в среду на своей странице в Twitter .

"Пусть никто не заблуждается! Венесуэльская оппозиция и правительство США не хотят помогать стране, наоборот, они жаждут контроля над нашими природными ресурсами. Они хотят развязать "нефтяную войну", чтобы вторгнуться на нашу родину, но потерпят неудачу", - написал глава Боливарианской Республики.

23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд страны, объявил себя исполняющим обязанности президента. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других государств. 28 января Вашингтон ввел санкции против венесуэльской нефтедобывающей компании PDVSA, а позже передал Гуайдо контроль над частью активов Венесуэлы в банках США.

Европейские страны, в числе которых Великобритания, Германия, Испания, Нидерланды и Франция, 26 января заявили, что признают Гуайдо временным президентом, если действующий глава государства Николас Мадуро не объявит о проведении выборов в течение восьми дней. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор и Турция. Генсек ООН призвал к диалогу для разрешения кризиса.