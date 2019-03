Домой с победой. США хотят прекратить войну в Афганистане

В Афганистане идут переговоры между представителями США и движения "Талибан" (запрещено в РФ). Вашингтон в обмен на вывод войск хочет получить твердые гарантии того, что талибы не будут укрывать на подконтрольной им территории террористические группировки. Участники переговорного процесса стараются высказываться осторожно, отмечая, что решение пока не найдено.

При этом в стране не прекращаются террористические акты, жертвами которых становятся как афганские военнослужащие, так и мирные жители. Кроме того, продолжается противостояние между поддерживаемыми Вашингтоном официальными властями и талибами, контролирующими уже порядка 60% территории страны.

Война окончена

Принятие "Закона о возвращении американских войск домой после благородной службы" (The 2019 American Forces Going Home After Noble Service Act) даст возможность США завершить военную операцию, продолжающуюся в Афганистане с декабря 2001 года. За более чем 17 лет пребывания войск США и их союзников обстановка в области безопасности в стране не улучшилась.

Похоже, что Соединенные Штаты действительно хотят как можно скорее завершить эту затратную (более $2 трлн) и, по сути, провальную операцию, за время которой погибли более 2,3 тыс. американских военнослужащих. И здесь, что является большой редкостью для нынешней внутриполитической ситуации в США, совпадают интересы Конгресса и Белого дома.

В случае успешного вывода войск из Афганистана, президент США Дональд Трамп сможет приписать эту заслугу себе. Что касается законодателей, то они не только прекратят войну, вернув домой американских солдат, но и, приняв предлагаемый закон, аннулируют разрешение на применение военной силы против террористов от 2001 года, которое Конгресс предоставил президенту после терактов 11 сентября. Данное разрешение, которое критикуют многие законодатели, до сих пор используется вашингтонской администрацией для обхода Конгресса для проведения военных операций против террористических группировок.

"Настало время объявить о победе, которой мы добились давным-давно, вернуть их [американских военнослужащих] домой и в первую очередь учитывать потребности Америки", - отметил Рэнд Пол.

Дальше сами

Очевидно, что за время пребывания в Афганистане американцы так и не смогли добиться установления контроля афганского правительства над всей территорией страны. Более того, нынешний президент Афганистана Ашраф Гани находится у власти исключительно благодаря поддержке и защите США. То же самое можно было сказать и о его предшественнике Хамиде Карзае. Поэтому велика вероятность того, что после полного вывода иностранных войск с афганской территории, на чем настаивает движение "Талибан", может начаться новый виток междоусобной войны.