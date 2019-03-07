Деловой партнер Манафорта заявил, что не имеет связей с разведслужбами России

НЬЮ-ЙОРК, 7 марта. /ТАСС/. Константин Килимник, один из фигурантов расследования приписываемого Москве вмешательства в американские выборы, заявил журналистам газеты The Wall Street Journal, что, вопреки утверждениям властей США, не имеет никаких связей с российскими разведывательными службами. Материал, в котором приводятся его слова, опубликован на сайте издания в среду.

Кто такой Пол Манафорт и в чем его обвиняют

Газета утверждает, что Килимник имеет российское гражданство, ранее работал на Украине, а сейчас живет в Москве. Он якобы являлся в прошлом деловым партнером Пола Манафорта, бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа. В публикации говорится, что, по версии спецпрокурора США Роберта Мюллера, который проводит расследование относительно приписываемого РФ влияния на выборы, Килимник связан с разведслужбами РФ. Оппоненты Трампа утверждали, что Килимник мог быть посредником между штабом республиканца и Москвой.

"Я никогда не был связан с разведывательными службами России", - приводит газета текст электронного письма, полученного, как отмечается, от Килимника. Он также сообщил, что американская сторона умышленно пытается "представить его недостающим звеном в истории, выстроенной на зыбкой почве".

Как говорится в публикации, жюри присяжных, сформированное ранее по запросу Мюллера, предъявило Килимнику обвинения в "оказании влияния на свидетелей" в связи с попытками Манафорта вести лоббистскую деятельность без необходимой регистрации на Украине в 2012 году. Аппарат Мюллера также утверждал, что Манафорт в 2016 году предоставил Килимнику некие сведения, касающиеся опросов общественного мнения относительно настроений граждан во время избирательной кампании в США.

"Наши беседы носили очень общий характер, во время них не было какого-либо предметного обсуждения опросов в США или каких-либо других тем, которые не являлись общеизвестными", - приводит газета комментарий Килимника на этот счет. Он также сообщил, что не планирует приезжать в США.