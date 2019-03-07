NBC: власти США ведут тайный учет журналистов и юристов, симпатизирующих мигрантам

НЬЮ-ЙОРК, 7 марта. /ТАСС/. Власти США создали секретную базу данных, в которую вносят американских журналистов, адвокатов и правозащитников, занимающихся караванами мигрантов на границе Мексики с Соединенными Штатами. Фигурантов списка подвергают длительным допросам и ограничивают в праве передвижения через границу, сообщила в среду телекомпания NBC по следам собственного журналистского расследования.

Как утверждает телекомпания, ей удалось получить доказательства существования упомянутой выше базы данных. В нее поступает вся новая информация о журналистах, адвокатах и правозащитниках, освещающих или помогающих тысячам мигрантов, пытающихся попасть на территорию США. Персональные файлы снабжены пометками, которые при сличении паспортов сигнализируют американским пограничникам о необходимости допросить или задержать фигуранта списка. Так, двум фотожурналистам и одному юристу вообще запрещен въезд в Мексику для выполнения профессиональных обязанностей.

По данным телекомпании, одна фотожурналистка сообщила, что ее трижды подвергали проверке на границе безо всяких на то оснований и задавали вопросы, кого она видела и снимала в лагерях для мигрантов в Мексике. Коллега американки жалуется на то, что мексиканские власти задержали ее на 13 часов, а потом отказали во въезде в страну и отправили обратно в США. NBC в качестве других доказательств предъявило копии и скриншоты бланков и документов министерства внутренней безопасности США.

Администрация президента Дональда Трампа привлекла более 4,3 тыс. военнослужащих к операции "Верный Патриот" (Faithful Patriot) по противодействию нелегальной миграции на границе с Мексикой. 9 ноября 2018 года Трамп подписал указ, предписывающий отказывать в предоставлении убежища иностранным гражданам, нелегально пересекающим эту границу. Основанием для указа названа необходимость остановить все движущиеся в сторону США караваны мигрантов.

25 ноября 2018 года порядка 500 выходцев из стран Центральной Америки попытались прорваться из мексиканского города Тихуана в США. Американские силовики использовали против них слезоточивый газ. Позднее в тот же день власти Мексики объявили, что повысят меры безопасности на границе, а также депортируют тех мигрантов, кто прибег к насилию и участвовал в беспорядках.