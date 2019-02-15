Великая стена Трампа: что нужно знать о главном проекте президента США

Президент США Дональд Трамп планирует ввести режим чрезвычайного положения в стране для того, чтобы осуществить строительство стены на границе с Мексикой. По мнению главы государства, барьер позволит "остановить гуманитарный кризис на границе", но этот проект имеет и глубокое символическое значение для 45-го руководителя Белого дома. ТАСС объясняет, что собой представляет "великая стена Трампа", зачем она нужна и что препятствует ее возведению. Трамп говорит о строительстве стены с 2016 года Возведение девятиметрового бетонного забора на границе с Мексикой было одним из главных предвыборных обещаний 45-го президента. Политик всячески убеждал своих сторонников в том, что оградительное сооружение должно защищать американцев от наркоторговцев и "плохих парней", а заплатит за проект мексиканское правительство. Кричалка "Вuild that wall!" ("Постройте эту стену!") стала одной из самых популярных на митингах с участием Трампа — не считая, пожалуй, "Lock her up!" ("За решетку ее!", речь идет о Хиллари Клинтон). В январе 2017 года президент США, как и обещал, распорядился начать строительство защитной стены. В августе 2017 года его администрация сообщила, что выбрала четыре строительные компании для создания образцов стены. Спустя месяц началось возведение восьми образцов барьеров: четыре — из бетона, остальные — из некоего другого состава. Все они будут примерно от пяти до девяти метров в высоту. "Завершение строительства образцов ожидается в течение 30 дней", — пообещали в Службе таможенного и пограничного контроля США. В октябре президент объявил о создании пяти прототипов стены на границе с Мексикой. По его словам, в необходимости возведения барьера его убедил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. "Он всегда говорил мне, что стена срабатывает, и просил поверить ему на слово. У них тоже была ситуация, при которой люди потоком пересекали границу. Он [Нетаньяху] сказал, что их стена остановила 99,9% этих людей", — рассказал Трамп. Гибель американского пограничника в Техасе только укрепила намерение президента поскорее оградиться от Мексики. "Офицер пограничной службы погиб на южной границе, еще один серьезно ранен. Мы найдем виновных и добьемся справедливости, — написал Трамп. — Мы должны построить стену, и мы ее построим".

К проекту остается много вопросов По замыслу президента, стена протянется на 1000 миль (1609 км) границы, тем самым закрыв бреши, которые остались после аналогичного проекта Джорджа Буша — младшего. Всего же граница между двумя странами имеет протяженность около 3100 км и проходит по самым разнообразным ландшафтам, в том числе через неприступные скалы и реки, которые планируется использовать как естественные преграды. Помимо сложных строительных работ план Трампа подразумевает геодезию, выкуп земель, строительство подъездных дорог и прочей инфраструктуры. Стену также придется укреплять патрулями, а также сенсорами и другими средствами наблюдения. Решение о строительстве заграждений осудили не только власти Мексики, которые поспешили заявить, что ни за какую стену они платить не собираются. Либеральные медиа в США также разнесли в пух и прах план Трампа, а в штабе Демократической партии указали, что строительство стены противоречит американским ценностям. Против стены на границе выступили экологи, по мнению которых, заборы наносят вред окружающей среде, разрушая растительность и мешая естественной миграции животных. У проекта есть и юридические подводные камни: договор между Мексикой и США от 1889 года запрещает любое препятствование свободному течению реки Рио-Гранде, по которой проходит граница. Стену придется строить в отдалении от меняющегося русла реки и, соответственно, достаточно далеко от фактической границы. В результате некоторые американцы, живущие на границе, рискуют оказаться на "нейтральной территории" за пределами забора. Что будет представлять собой "стена Трампа", непонятно: будет ли это реальная стена или система различных конструкций, снабженных датчиками безопасности. Изначально президент хотел сделать стену бетонной (по аналогии с Берлинской), но на это ему понадобилось бы 339 млн кубических футов цемента — это в три раза больше, чем ушло на знаменитую плотину Гувера. Затем Трамп одобрил дизайн стены, состоящей из стальных реек, однако оказалось, что их легко распилить бензопилой.

' NBC News/YouTube'