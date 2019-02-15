Великая стена Трампа: что нужно знать о главном проекте президента США

Президент США Дональд Трамп планирует ввести режим чрезвычайного положения в стране для того, чтобы осуществить строительство стены на границе с Мексикой. По мнению главы государства, барьер позволит "остановить гуманитарный кризис на границе", но этот проект имеет и глубокое символическое значение для 45-го руководителя Белого дома. ТАСС объясняет, что собой представляет "великая стена Трампа", зачем она нужна и что препятствует ее возведению.
Трамп говорит о строительстве стены с 2016 года
Возведение девятиметрового бетонного забора на границе с Мексикой было одним из главных предвыборных обещаний 45-го президента. Политик всячески убеждал своих сторонников в том, что оградительное сооружение должно защищать американцев от наркоторговцев и "плохих парней", а заплатит за проект мексиканское правительство. Кричалка "Вuild that wall!" ("Постройте эту стену!") стала одной из самых популярных на митингах с участием Трампа — не считая, пожалуй, "Lock her up!" ("За решетку ее!", речь идет о Хиллари Клинтон).
В январе 2017 года президент США, как и обещал, распорядился начать строительство защитной стены. В августе 2017 года его администрация сообщила, что выбрала четыре строительные компании для создания образцов стены. Спустя месяц началось возведение восьми образцов барьеров: четыре — из бетона, остальные — из некоего другого состава. Все они будут примерно от пяти до девяти метров в высоту. "Завершение строительства образцов ожидается в течение 30 дней", — пообещали в Службе таможенного и пограничного контроля США.
В октябре президент объявил о создании пяти прототипов стены на границе с Мексикой. По его словам, в необходимости возведения барьера его убедил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. "Он всегда говорил мне, что стена срабатывает, и просил поверить ему на слово. У них тоже была ситуация, при которой люди потоком пересекали границу. Он [Нетаньяху] сказал, что их стена остановила 99,9% этих людей", — рассказал Трамп.
Гибель американского пограничника в Техасе только укрепила намерение президента поскорее оградиться от Мексики. "Офицер пограничной службы погиб на южной границе, еще один серьезно ранен. Мы найдем виновных и добьемся справедливости, — написал Трамп. — Мы должны построить стену, и мы ее построим".
К проекту остается много вопросов
По замыслу президента, стена протянется на 1000 миль (1609 км) границы, тем самым закрыв бреши, которые остались после аналогичного проекта Джорджа Буша — младшего. Всего же граница между двумя странами имеет протяженность около 3100 км и проходит по самым разнообразным ландшафтам, в том числе через неприступные скалы и реки, которые планируется использовать как естественные преграды. Помимо сложных строительных работ план Трампа подразумевает геодезию, выкуп земель, строительство подъездных дорог и прочей инфраструктуры. Стену также придется укреплять патрулями, а также сенсорами и другими средствами наблюдения.
Решение о строительстве заграждений осудили не только власти Мексики, которые поспешили заявить, что ни за какую стену они платить не собираются. Либеральные медиа в США также разнесли в пух и прах план Трампа, а в штабе Демократической партии указали, что строительство стены противоречит американским ценностям. Против стены на границе выступили экологи, по мнению которых, заборы наносят вред окружающей среде, разрушая растительность и мешая естественной миграции животных. У проекта есть и юридические подводные камни: договор между Мексикой и США от 1889 года запрещает любое препятствование свободному течению реки Рио-Гранде, по которой проходит граница. Стену придется строить в отдалении от меняющегося русла реки и, соответственно, достаточно далеко от фактической границы. В результате некоторые американцы, живущие на границе, рискуют оказаться на "нейтральной территории" за пределами забора.
Что будет представлять собой "стена Трампа", непонятно: будет ли это реальная стена или система различных конструкций, снабженных датчиками безопасности. Изначально президент хотел сделать стену бетонной (по аналогии с Берлинской), но на это ему понадобилось бы 339 млн кубических футов цемента — это в три раза больше, чем ушло на знаменитую плотину Гувера. Затем Трамп одобрил дизайн стены, состоящей из стальных реек, однако оказалось, что их легко распилить бензопилой.
Самому Трампу все равно, как в итоге будет называться оградительное сооружение — стена, барьер, забор или как-то иначе. По словам главы Белого дома, демократы могут называть ее "как угодно, хоть "персик", но нам нужны деньги на этот барьер".
Демократы выступают против стены. Из-за этого произошел самый продолжительный "шатдаун" в истории США
Разумеется, Мехико платить ни за какую за стену не собирается. По мысли Трампа, соседи косвенно профинансируют строительство барьера благодаря новому торговому договору USMCA, который пришел на смену NAFTA. Однако, чтобы проект стал реальностью, деньги на него должны выделить американские конгрессмены.
В бюджете на 2019 финансовый год, который в США начался 1 октября, на охрану границ было предусмотрено $1,3 млрд. Трамп же хотел, чтобы Конгресс выделил дополнительные $5,7 млрд на строительство стены. Срок финансирования работы федеральных учреждений США должен был истечь еще 7 декабря, но был продлен на две недели. Республиканцы и демократы так и не смогли договориться по бюджету, в результате чего 21 декабря в стране начался "шатдаун" — ситуация, когда федеральное правительство вынуждено частично или полностью приостанавливать деятельность министерств и ведомств и отправлять государственных служащих в неоплачиваемые отпуска. "Шатдаун" продолжался рекордные 35 дней.
14 февраля сенат Конгресса США утвердил законопроект о финансировании федерального правительства США до сентября текущего года, чтобы избежать новой приостановки его работы. Бюджет предусматривает выделение лишь $1,37 млрд на строительство стены на границе с Мексикой, хотя Трамп настаивал на $5,7 млрд. Теперь президент намерен объявить о введении режима чрезвычайного положения в стране, чтобы направить в общей сложности около $8 млрд на возведение барьера.
Против замыслов президента и республиканцев играют не только демократы, но и опросы общественного мнения. Согласно им, более половины (58%) американцев негативно относятся к выделению бюджетных денег на строительство стены, а порядка трех четвертей (73%) ожидают ухудшения отношений с Мексикой. И даже такие предложения президента, как установка на границе солнечных батарей, не находят поддержки со стороны прагматичных американцев.
Зачем Трампу стена?
Президент реанимировал полемику по поводу пограничного барьера в связи с караванами мигрантов из Центральной Америки, которые якобы готовятся к штурму южной границы США. Его собственная счетная палата ранее обращала внимание на то, что проект может оказаться не только крайне дорогим, но и бессмысленным. Однако для Трампа стена имеет принципиальное символическое значение.
До конца его срока остается всего два года, и ему жизненно необходима большая победа для того, чтобы претендовать на Белый дом в 2020 году. The Washington Post называет происходящее моментом истины для 45-го президента США. Возведение стены станет триумфом Трампа и победой политики Make America Great Again. Ее отсутствие — еще одним подтверждением, что Трамп — это "голый король", который так и не выполнил свое главное обещание.
Артур Громов