Сенат США утвердил госбюджет, чтобы избежать новой приостановки работы правительства

ВАШИНГТОН, 15 февраля. /ТАСС/. Сенат Конгресса США в четверг утвердил законопроект о финансировании федерального правительства США до сентября текущего года, чтобы избежать новой приостановки его работы. Бюджет предусматривает выделение лишь $1,37 млрд на строительство стены на границе с Мексикой, хотя президент Дональд Трамп настаивал на $5,7 млрд. Трансляция заседания велась на сайте Конгресса США.

Трамп может ввести режим ЧП в США ради стены на границе с Мексикой.

Трамп может ввести режим ЧП в США ради стены на границе с Мексикой. Что это означает?

Теперь законопроект должна принять нижняя палата, а затем документ попадет на стол к главе Белого дома. Пресс-служба администрации США уже заявила, что Трамп подпишет законопроект, чтобы избежать новой приостановки работы правительства, но также объявит о введении режима ЧП на границе с Мексикой для получения средств на строительство стены без одобрения Конгресса.

В связи с отказом демократов в ответ на ультиматум Трампа и республиканцев включить в госбюджет свыше $5,7 млрд на сооружение барьера на границе с Мексикой 22 декабря 2018 года произошла приостановка работы федерального правительства, длившаяся рекордные 35 дней. 25 января президент подписал законопроект, который предполагает предоставление средств для восстановления работы федерального правительства до 15 февраля.

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