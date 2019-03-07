В США заявили, что обсуждают с Россией неотложные вопросы по Венесуэле

ВАШИНГТОН, 7 марта. /Корр. ТАСС Владислав Павлов/. Соединенные Штаты ведут с Россией обсуждение срочных вопросов, касающихся Венесуэлы, при этом какие-либо двусторонние консультации по этой тематике в настоящее время не запланированы. Об этом сообщил в среду корреспонденту ТАСС официальный представитель Госдепартамента.

"Мы ведем обсуждение неотложных вопросов, затрагивающих Венесуэлу, со многими странами, в том числе с Россией", - сказал он. "Никаких запланированных встреч (между США и РФ по Венесуэле - прим. ТАСС), о которых мы могли бы объявить, в настоящее время нет", - уточнил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о возможности проведения двусторонних консультаций между Москвой и Вашингтоном по ситуации в Венесуэле. По его словам, тема подобных контактов звучала в ходе последнего телефонного разговора министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майклом Помпео. При этом Рябков уточнил, что конкретных сроков проведения консультаций пока нет.

2 марта по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств РФ и США. Как сообщили в российском ведомстве, в ходе беседы Лавров подтвердил Помпео готовность Москвы к переговорам с Вашингтоном по Венесуэле, но лишь при соблюдении принципов Устава ООН.