В столице Алжира проходит марш адвокатов, требующих не допускать Бутефлику к выборам

ТАСС, 7 марта. Марш адвокатов, требующих не допускать к предстоящим в апреле президентским выборам действующего главу государства 82-летнего Абдельазиза Бутефлику, который выдвигается на пятый срок, проходит в столице Алжира. Об этом сообщает информационный портал TSA .

Около тысячи адвокатов, одетых в мантии, собрались перед зданием Конституционного совета (КС), который занимается рассмотрением заявок на регистрацию кандидатов. Движение им блокируют наряды полиции, установившие заграждения. "Нет пятому мандату! Народ хочет свергнуть режим! Республика - не королевство", - выкрикивают адвокаты.

"Мы требуем Конституционный совет проявить ответственность. Эта кандидатура [Бутефлики] недопустима", - отметил член Совета коллеги адвокатов Ахмед Дахим. По его словам, среди документов, подаваемых в КС, должна быть медицинская справка о состоянии здоровья претендента на высший пост. По сведениям TSA, адвокаты пытаются преодолеть заграждения и вплотную приблизиться к зданию КС.

Между тем, Бутефлика с конца февраля находится в Университетском госпитале в Женеве. По данным прессы, главе государства "требуется постоянный уход, а жизнь его находится под угрозой". Митинги с участием адвокатов в настоящее время проходят и в других городах Алжира, например, в Константине.

Тем временем, алжирская общественность призывает власти к применению 102 статьи конституции, предусматривающей в случае тяжелой и продолжительной болезни президента назначение председателя парламента временным главой государстве с последующим созывов досрочных президентских выборов.

Адвокаты будут бастовать

В среду стало известно, что о всеобщей забастовке сроком на четыре дня (с 11 марта) объявил Национальный союз коллегий адвокатов (НСКА) Алжира. В специальном заявлении его члены потребовали "переноса даты президентских выборов и формирования переходного правительства, которому следует дать полномочия для организации прозрачных выборов в спокойной обстановке".

НСКА также призвал КС Алжира не регистрировать Бутефлику кандидатом на выборах по причине плохого состояния его здоровья. Кроме того, НСКА указал на необходимость соблюдения статьи конституции, которая обязывает претендента на высший пост самому представить регистрационные документы в КС.

Первый тур президентских выборов в Алжире состоится 18 апреля. Для участия в них документы в Конституционный совет подал 21 кандидат, в том числе Бутефлика. На следующей неделе будет вынесено решение об их регистрации или отказе.

По словам комментаторов, оппозиционные круги и молодежь готовятся организовать массовые акции протеста и антиправительственные манифестации по всей стране в ближайшую пятницу, 8 марта. Их главная цель - добиться отказа Бутефлики, находящегося на высшем посту с 1999 года, от участия в выборах.