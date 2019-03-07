Эксперты в США заявили, что КНДР восстановила работоспособность полигона в Сохэ

ТАСС, 7 марта. Американские эксперты заявили, что власти КНДР восстановили работоспособность испытательного ракетного полигона Сохэ в провинции Пхёнан-Пукто на северо-западе страны, который в 2018 году они начали демонтировать. Об этом сообщил в четверг интернет-портал 38 North , который действует при вашингтонском Центре имени Генри Стимсона.

По оценке экспертов, снимки ракетного полигона Сохэ, сделанные с коммерческих спутников с 6 марта, демонстрируют, что восстановительные работы на стартовой площадке и полигоне для испытания ракетных двигателей, начавшиеся до саммита президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, состоявшегося 27-28 февраля в Ханое, продолжились быстрыми темпами.

"Учитывая эти строительные работы, а также деятельность на других участках этого объекта, как представляется, Сохэ возвратился в нормальное рабочее состояние", - заявили американские эксперты. "На стартовой площадке к 6 марта завершились работы на рельсовой транспортной структуре, и эта структура, возможно, уже является действующей, - говорится в сообщении портала. Со стартовой площадки были убраны строительные краны. "В других зонах [полигона] также наблюдается ускоренная активность", - добавляют эксперты.

Портал 38 North 6 марта сообщил о начале восстановительных работ на стартовой площадке испытательного ракетного полигона Сохэ. По его данным, усилия по восстановлению этих объектов начались примерно между 16 февраля и 2 марта 2019 года, обещанный Пхеньяном демонтаж полигона не ведется с августа 2018 года.

В прошлом году сайт сообщал, что реальные работы по ликвидации стартового комплекса и объекта для испытания ракетных двигателей велись в Сохэ только с июля и до начала августа, после чего полигон, судя по всему, функционировал в обычном режиме. Обещание о его ликвидации было, в частности, записано в совместном документе по итогам встречи лидеров КНДР и Южной Кореи в сентябре 2018 года.

Испытательный полигон Сохэ в районе Тончхан-ни, также называемый космодромом, находится в холмистой местности недалеко от границы с Китаем, в 200 км к северо-западу от Пхеньяна и в 70 км к западу от крупного ядерного центра в Йонбёне. 7 февраля 2016 года оттуда, в частности, была запущена ракета со спутником "Кванменсон-4" ("Сияющая звезда - 4"). Зарубежные эксперты считают это испытанием баллистической ракеты большой дальности.