Провал или отсрочка? Как специалисты оценивают итоги саммита лидеров США и КНДР в Ханое

Андрей Шитов — о том, что пошло не так на встрече Трампа с Кимом и как ее оценивают в Москве

Чтобы преуспеть в бизнесе, надо не бояться неудач. Эту аксиому предпринимательства нелишне учитывать при оценке недавней встречи Дональда Трампа с Ким Чен Ыном в Ханое. Хотя, конечно, памятуя при этом о том, что цена ошибок в бизнесе и политике все же принципиально разная. Личным провалом самонадеянного миллиардера Трампа и "новым поражением США во Вьетнаме" итоги ханойского саммита считают в основном непримиримые идеологические противники действующего американского лидера или люди малосведущие в мировых делах. Специалисты, в том числе и в Москве, изначально предостерегали от завышенных ожиданий. Мне об этом говорил, например, еще до встречи один из российских дипломатов, работающий на корейском направлении, но при этом хорошо знающий и США. На его взгляд, даже при самом оптимистичном сценарии процесс нормализации отношений между Пхеньяном и Вашингтоном займет "не месяцы, а годы". Возможно, что и "десяток лет". А после саммита он сказал, что "мы не считаем происшедшее неудачей, несмотря на отсутствие конкретных договоренностей". "Ханой — шаг в правильном направлении, к установлению взаимопонимания и доверия, — пояснил специалист, имея в виду отношения между Америкой и Северной Кореей. — Это хорошая база, чтобы [им] сближаться". Кто раздул ожидания Отчасти Трамп, конечно, сам же и виноват в том, что угодил после встречи в верхах под волну язвительной критики. Он заранее объявлял через Twitter, что ханойское рандеву должно превзойти по своему значению историческую первую встречу лидеров США и КНДР в июне прошлого года в Сингапуре. То есть нарушал неписаное, но общеизвестное правило — играть на понижение ожиданий перед важными дипломатическими контактами.

Но он, как говорится, "хозяин — барин", ему закон не писан. К тому же все знают, что у него манера такая — все гиперболизировать. Демонстрировать непоколебимую уверенность в себе, а партнеров по переговорам и стращать, и захваливать без меры, с избытком. Трамп считает, что в целом его подход служит ему добрую службу. Он гордится своим "искусством заключать сделки" и еще до прихода в Белый дом издал об этом целую книгу. Но это ему теперь и аукнулось: когда во вьетнамской столице им с Кимом пришлось уйти из-за стола переговоров несолоно хлебавши, страницы и сайты ведущих американских изданий пестрели заголовками наподобие "Искусство срывать сделки" или "Как правильно делать ноги". Главный переговорщик Комментаторы наперебой напоминали также, что, замкнув переговорный процесс на себя лично и настояв на проведении еще одного саммита, президент США, по сути, подыграл своему северокорейскому партнеру. Прежде всего тем, что вновь поставил того вровень с собой и даже публично называл своим "другом", хотя прежде вашингтонская пропаганда всегда клеймила "правящий режим" в КНДР и трубила о его "международной изоляции". Теперь же Трамп, например, мимоходом согласился, что было бы "хорошей идеей" для обеих стран создать "миссии связи" в столицах друг друга. Ким тоже сказал, что в принципе такое начинание "можно было бы приветствовать". Уточнений пока не последовало, но если бы подобное произошло, то это само по себе стало бы важным и крупным шагом к нормализации двусторонних отношений между США и КНДР. В целом персонализированный подход к ведению переговоров позволяет, видимо, рассчитывать и на другие подвижки такого рода. Американцы это признают, хоть и делают вид, будто дело не в них самих, а в партнерах. Госсекретарь США Майкл Помпео говорил журналистам, что, мол, "в странах такого типа, как Северная Корея, зачастую только самые высшие руководители в состоянии принимать наиболее важные решения". Поэтому, дескать, часть ключевых спорных вопросов и была при подготовке к саммиту заведомо оставлена на личное усмотрение лидеров. Пусть так. Но ведь, как говорят американцы, "столы можно развернуть" и в противоположную сторону. В том же обмене репликами по поводу открытия миссий связи Трампа на самом деле никто за язык не тянул. Скорее наоборот — это он ответил на вопрос журналиста и сказал, что хотел бы услышать мнение своего северокорейского визави. Зато, если следовать логике Помпео, Вашингтону стоит обратить особое внимание на предостережение главы МИД КНДР Ли Ён Хо о том, что в Ханое упущена возможность, которую "может быть трудно" воспроизвести заново. А его заместитель Цой Сон Хи еще и поделилась своим "ощущением", что Ким Чен Ын "может передумать" договариваться с Америкой. Дополнительное требование По словам Ли Ён Хо, Пхеньян предложил на саммите максимум возможного "при нынешнем уровне доверия" в двусторонних отношениях. В частности, он изъявил готовность пойти на демонтаж производственных мощностей на ядерном комплексе в Йонбене и "принятие обязательств по перманентному прекращению" ядерных и ракетных испытаний КНДР. Но американцам Йонбеня оказалось мало. По словам министра, они потребовали "еще одного дополнительного шага", после чего северокорейцам стало "кристально ясно, что США не готовы принять [их] предложение".

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По сути то же самое в тот же день подтвердил и Трамп. "Нам требовалось нечто большее", чем Йонбень, сказал он журналистам, поскольку "там были другие вещи, которые мы нашли и о которых вы еще не говорили и не писали". На просьбу уточнить — "включая второй завод по обогащению урана?" — хозяин Белого дома ответил: "Точно". И в который раз не удержался от похвальбы: "Мы там много о чем упоминали, чему они, по-моему, удивлялись, что нам это известно". Позже британская The Sunday Times сообщила со ссылкой на одного из северокорейских перебежчиков, что речь шла об объекте, якобы расположенном в пригороде Пхеньяна под названием Чхоллима, в нескольких километрах вниз по течению реки Тэдонган. Камень преткновения Получается, что камнем преткновения в Ханое стали новые условия США. Трамп, однако, утверждал, что дело там встало из-за требований КНДР отменить все американские санкции. Позже выяснилось, что это как минимум натяжка. Тот же Ли Ён Хо уточнял, что на самом деле Пхеньян был согласен и на частичную отмену санкций. Конкретно — тех карательных мер, которые были введены в 2016–2017 годах и бьют по "гражданской экономике" КНДР в целом, по "насущным нуждам" простых людей. Конечно, когда встречаются лидеры двух стран, такого рода ожидания выглядят закономерно. И не только на взгляд из Пхеньяна. В Москве, по словам моего знакомого дипломата, также исходят из того, что в ответ на "готовность к компромиссу" с северокорейской стороны американцы "по всем законам логики и торговли" должны были сделать какие-то "встречные шаги", прежде всего по санкциям.

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Но у США, видимо, своя логика. "По сути речь шла обо всех санкциях, кроме оружейных", — сказал журналистам, сопровождавшим руководителей вашингтонской администрации в зарубежной поездке, некий высокопоставленный представитель Госдепартамента (судя по формулировкам в некоторых вопросах и ответах, это был Помпео). И уточнил охват — от торговли северокорейским углем и морепродуктами до транспорта, ввоза в КНДР металлов, нефтепродуктов и т.п. В целом для США, по его признанию, важна была не гуманитарная составляющая, а прежде всего оценочная стоимость всех этих товаров, исчисляемая "многими миллиардами долларов". Пхеньяну предлагался размен ядерных программ и санкций по принципу "все на все", заявил американский дипломат. Не хотят — пусть не рассчитывают на "поблажки"… Между прочим, Трамп при обсуждении той же темы на пресс-конференции упоминал о "большой помощи" в нажиме на КНДР со стороны Пекина и Москвы. При этом и Китай, и Россия сами находятся под американскими санкциями. Со стороны порой диву даешься, как это все совмещается. Впрочем, об этом я российских дипломатов спрашивал уже не раз; они отвечают в том духе, что "котлеты должны быть отдельно, а мухи отдельно". В рамках "дорожной карты" Они также напоминают, что Москва и Пекин уже давно предложили собственную "дорожную карту" комплексного урегулирования ситуации вокруг Корейского полуострова, создания системы гарантий и мер безопасности в регионе. На первом этапе она предусматривала так называемую "двойную заморозку": отказ КНДР от испытания ракет и ядерных зарядов при одновременном сокращении масштабов военных учений США и их союзников. На втором — налаживание и развитие двусторонних контактов Пхеньяна с Сеулом и Вашингтоном. Наконец, на третьем — переход к шестисторонним переговорам для комплексного обсуждения всех вопросов, включая денуклеаризацию, но ею не ограничиваясь.

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