"24 часа кошмара". Мировые СМИ об итогах саммита США — КНДР

Вторая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына оставила "привкус незавершенности" и "чувство разочарования" у журналистов и экспертов-международников. ТАСС отобрал главные комментарии мировых газет, журналов и телекомпаний о саммите США — КНДР. США The Washington Post: Не стоит заблуждаться, провал саммита США — КНДР в Ханое — это победа Ким Чен Ына. Дональд Трамп и официальные лица Белого дома уже называют это ничьей, заявляя, что Северная Корея пообещала не проводить ядерные испытания и запуски ракет, а также отмечая, что на переговорах был достигнут некий прогресс. Обеспечив продолжение переговорного процесса, не сделав ничего для денуклеаризации, Ким Чен Ын может и дальше развивать свой ядерный потенциал, извлекать выгоду из постоянно разрушающегося санкционного режима и наслаждаться статусом нового уважаемого члена международного сообщества. Вопрос заключается в том, спланировал ли все это Ким Чен Ын? Заманил ли он Трампа в Ханой лишь для того, чтобы поставить США условия, на которые они никогда не согласятся, при этом держа Трампа за руку, чтобы он неохотно уступил? Отсутствие сделки — это лучше, чем плохая сделка, но хуже всего может быть только Трамп, которого вновь переиграл Ким Чен Ын. The Hill: Требование Северной Кореи о полном снятии санкций в обмен на демонтаж ядерных установок в Йонбёне, которое она, судя по всему, выдвинула, было, скорее всего, известно заранее. США, администрация которых с гордостью заявляла о том, что не пойдет ни на какое ослабление санкций, пока денуклеаризация не будет полностью завершена, должны были заблаговременно предвидеть крушение поезда и вовремя нажать на тормоза.

На эту тему Кто вышел победителем саммита США — КНДР? Вьетнам

Президент Дональд Трамп и госсекретарь Майкл Помпео утверждали, что не повторят якобы имевшие место ошибки своих предшественников. Если уж быть совсем точным, то ни один из их предшественников никогда не совершал тех ошибок, которые допустила администрация Трампа. Президент любит мыслить "вне рамок", но ему стоит помнить, что рамки порой существуют не просто так. Не Трамп придумал дипломатию (будем надеяться, что он ее и не погубит). The Atlantic: От встречи Трампа с Ким Чен Ыном стоило ожидать причудливого завершения. Трамп внезапно покинул саммит и отменил церемонию подписания (совместной декларации — прим. ТАСС), объяснив это тем, что отсутствие сделки лучше, чем плохая сделка. И он поступил так в условиях, когда из внутриполитических соображений ему во что бы то ни стало нужно было бы добиться успеха. Трамп вступил в президентскую гонку, объявив себя жестким переговорщиком, но, став главой Белого дома, он зачастую демонстрировал свою слабохарактерность на сложных переговорах. Во Вьетнаме же, однако, он и глазом не моргнул. Почему Трамп раньше не проявлял подобной силы воли? Одна из причин, по которой Трамп особенно уязвим на переговорах с иностранными лидерами, заключается в том, что он не слишком хорошо разбирается в теме и не особо стремится тратить время на то, чтобы во все вникнуть, а это означает, что за стол переговоров он садится, уже находясь в невыгодном положении. The Washington Examiner: Ким Чен Ын все еще не решил, как действовать в отношении США. Непредсказуемая позиция США — политика кнута (угроза военных действий) и пряника (разрядка в отношениях) — заставила его вести переговоры на условиях, к которым он не привык. Ничто из сказанного в настоящий момент Северной Кореей нельзя воспринимать как будущую официальную позицию, особенно если об этом говорит не лично Ким Чен Ын. В 2017 году КНДР запускала ракеты и угрожала США ядерным армагеддоном. Сегодня Северная Корея вежливо разговаривает с США и уже больше года не проводит запуски ракет. Северная Корея разочарована итогами саммита, но не стоит принимать их слова за чистую монету. Они пытаются перехватить инициативу, однако это не значит, что переговоры провалились. CNN: Провал саммита во Вьетнаме высветил серьезную проблему в международных отношениях. После того как переговоры Трампа с Ким Чен Ыном потерпели фиаско, у США осталось значительно меньше возможностей влиять на Пхеньян. В отношении Северной Кореи Вашингтон уже ввел более жесткие санкции, чем ООН, и нет указаний на то, что Китай проявит понимание в ответ на предложение о введении дополнительных санкций. Наибольшую обеспокоенность вызывает то, что спутниковые фотографии указывают на возможное создание Северной Кореей нового секретного ракетного объекта глубоко в горах в центральной части страны, достаточно большого для того, чтобы там могли разместиться ракеты "Хвасон-14". Китай остается единственным, кто может оказывать сдерживающее влияние на Северную Корею. Пекин вряд ли хотел бы иметь непредсказуемого, имеющего ядерное оружие соседа, однако он, похоже, не готов предпринять такие шаги, которые необходимы для того, чтобы заставить Ким Чен Ына остановиться. NBC: Вне всякого сомнения, Трамп сам загнал себя в ловушку, согласившись на встречу с Ким Чен Ыном, причем всего лишь на основании обещания, что Пхеньян начнет процесс свертывания своей ядерной программы. Однако то, чем поступился Трамп в плане престижа, затраченного времени и энергии, бледнеет по сравнению с тем, что он и США могли потерять в случае, если бы он пошел на уступки Ким Чен Ыну и заключил сделку. Еще до того, как переговоры были прекращены, NBC стало известно о том, что американские официальные лица отказались от требования, чтобы Ким Чен Ын представил полный отчет об имеющихся у него ядерных вооружениях и ракетных программах. The Wall Street Journal: Трампу надо отдать должное за то, что он ушел с переговоров, отказавшись от сделки, которая не требовала от Северной Кореи отказа от ядерного оружия. Можно критиковать стиль ведения переговоров Трампа, но в итоге президент проявил волю и ушел без заключения соглашения, которое ему предлагал Ким Чен Ын. Это было правильным решением. Демонтаж одного ядерного комплекса в обмен на отмену основного пакета санкций сохранил бы в целости северокорейский арсенал и объекты по производству ядерных материалов. Прекращение санкций открыло бы путь для поступления средств в Северную Корею, которые она смогла бы использовать для улучшения технологий изготовления боеприпасов и ракет, которыми она уже обладает. Таким образом, у Северной Кореи исчез бы стимул к отказу от ядерного оружия. The New York Times: В результате прекращения переговоров необычный процесс сближения США и Северной Кореи, развивавшийся на протяжении последнего года, оказался в тупике. При этом Северная Корея сохранила как свой ядерный арсенал, так и объекты, на которых, как полагают, производятся расщепляющиеся материалы для боеголовок. Произошедшее стало серьезной неудачей для Трампа в трудный для него политический момент. Он всегда заявлял о себе как о жестком переговорщике, способном заставить соперников заключать сделки. Теперь добиться прогресса будет гораздо труднее, поскольку Трамп публично заявил о существующих у него с Ким Чен Ыном разных подходах к проблеме. В обеих странах сторонники жесткой линии будут оказывать нажим на лидеров с тем, чтобы они не шли на уступки. Канада The Globe and Mail: Если первая встреча между Трампом и Ким Чен Ыном в Сингапуре в июне прошлого года была скорее символичной, то встречу в Ханое можно назвать драматичной: очень зрелищная, но совершенно пустая по существу.

Даже самые скромные надежды не оправдались

Трамп может записать себе в актив то, что он не пошел на уступки, и то, что Ким Чен Ын не заявил о возобновлении своей ядерной программы и испытаний баллистических ракет. В то же время лидер КНДР со времен прошлой встречи с американским президентом лишь упрочил свой статус и легитимность на мировой арене. Ottawa Citizen: Неудача в Ханое показала, что непредсказуемый стиль Трампа по ведению переговоров несет в себе большие риски. Он предпочитает встречи в формате один на один с зарубежными коллегами, а его администрация часто отказывается проводить подготовительную работу на более низких уровнях, чтобы обеспечить заключение сделки, рассматривая встречи на высшем уровне больше как возможность по обмену мнениями, чем место для жестких переговоров. Многие вопросы оставались открытыми на протяжении всего саммита, в том числе пойдет ли Ким Чен Ын на значительные уступки, которых от него потребовал Трамп на фоне растущих проблем у себя дома, и приведет ли встреча к более конкретным результатам, чем первый саммит в Сингапуре. КНДР Rodong Sinmun: Высшие руководители КНДР и США выразили искреннюю признательность за то, что на их встречах был достигнут значительный прогресс на пути исторического выполнения совместного заявления сингапурского саммита. Состоялся конструктивный и откровенный обмен мнениями по практическим вопросам, возникающим при открытии новой эры улучшения отношений КНДР — США на основе прогресса. Переговоры были направлены на ослабление напряженности на Корейском полуострове, содействие миру и стремлению установить взаимное доверие между двумя странами в целях достижения полной денуклеаризации, а также на осуществление фундаментального поворота в двусторонних отношениях для прекращения недоверия и враждебности, которые существуют на протяжении десятилетий между двумя странами. Уважаемый и любимый верховный руководитель (Ким Чен Ын — прим. ТАСС) и президент Трамп выслушали мнения друг друга по вопросам, которые необходимо в обязательном порядке решить на данном этапе для реализации общих целей, изложенных в совместном заявлении в Сингапуре. Уважаемый и любимый верховный руководитель и президент Трамп, у которых есть сильное желание создать новую историю без антагонизма, конфронтации и 70-летней враждебности, выразили убежденность в том, что, если КНДР и США пойдут вместе, крепко взявшись за руки, они смогут добиться кардинального улучшения двусторонних отношений в соответствии с идеалами наших народов. Лидеры КНДР и США расценили встречу в Ханое как важный шанс для углубления взаимного уважения и доверия друг к другу и для выведения отношений между двумя странами на новый уровень. Уважаемый и любимый верховный руководитель и президент Трамп достигли договоренности продолжать тесно сотрудничать в целях достижения прорыва в денуклеаризации Корейского полуострова и развития двусторонних отношений, а также для продолжения продуктивного диалога для урегулирования вопросов, обсуждавшихся на саммите в Ханое. Второй саммит и переговоры лидеров двух стран, за проведением которых с большим интересом и вниманием следил весь мир, дают реальную возможность развивать двусторонние отношения с учетом интересов двух народов и вносить вклад в мир и безопасность на Корейском полуострове, в регионе и во всем мире. Республика Корея JoongAng Ilbo: Решение Трампа отказаться от сделки с Ким Чен Ыном, несмотря на испытываемое им политическое давление в США, показывает, что лидер КНДР слишком сильно настаивал на отмене большинства санкций, при этом пытаясь избежать серьезных ответных шагов по денуклеаризации. Провал саммита, несомненно, окажет негативное влияние на мирный процесс между Севером и Югом, осуществляемый под эгидой Сеула, который надеялся на частичное снятие санкций, что позволило бы перезапустить Кэсонский индустриальный комплекс и туристическую программу в горах Кымгансан.

На эту тему Провал "Ханойской декларации". Как прошли переговоры Дональда Трампа и Ким Чен Ына

Тем не менее иногда отсутствие сделки лучше, чем плохая сделка. Если бы Север одержал победу, предложив демонтировать лишь ядерные объекты в Йонбёне, скорее всего, Пхеньян в итоге вернулся бы к ракетно-ядерным разработкам, как он уже делал ранее. Таким образом, КНДР сохранила бы свой статус де-факто ядерной державы, а Южная Корея осталась бы вовсе не у дел. Сеул должен четко довести до сведения Пхеньяна, что без полной денуклеаризации даже частичное снятие санкций будет невозможным. США — не та страна, которую можно игнорировать. Южная Корея также должна избавиться от так часто демонстрировавшегося в последнее время беспочвенного оптимизма и трезво оценить реальность. Это не значит, что надо терять надежду, но необходимо продолжать играть важную роль посредника между Вашингтоном и Пхеньяном, и тогда счастливый поворот может оказаться совсем близко. The Korea Times: Самый опасный аспект провала саммита — это то, что Пхеньян может враждебно отреагировать на такой исход. Чтобы предотвратить такую ситуацию, США и Северная Корея должны продолжать переговоры, направленные на достижение мира на Корейском полуострове. Будем честны. Северная Корея — не смертельная угроза миру, а скорее островок относительной стабильности в пыли, поднятой при происходящем сейчас распаде мирового порядка, установленного в 1945 году на конференции в Сан-Франциско. А вот как раз США скатываются в опасную комбинацию изоляционизма и милитаризма, что делает возможным практически любые сценарии. Можно быть уверенными, что Ким Чен Ын и его советники прекрасно осведомлены о нарастающем хаосе. Саммит увенчался успехом, потому что обе участвовавшие в нем стороны были готовы принять изощренную форму самообмана. Япония Kyodo: Совершенно безрезультатная встреча лидеров США и Северной Кореи в Ханое окажет сложное воздействие на страны Восточной Азии — Китай, Южную Корею и Японию, которые имеют несовпадающие стратегические интересы. Эксперты по внешней политике считают, что Пекин, возможно, вовсе не расстроен нулевым исходом саммита в столице Вьетнама, поскольку это позволяет Китаю и впредь надеяться на ключевую роль в разрешении проблем региона. Встреча в Ханое показала, что США и Северной Корее по-прежнему трудно о чем-либо договориться без прямого участия Пекина. С другой стороны, Южная Корея, вне всякого сомнения, крайне огорчена неожиданным провалом встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Нынешняя неудача резко осложняет осуществление курса Сеула на углубление экономического сотрудничества с Севером, поскольку введенные против него жесткие экономические санкции остаются в силе. Япония по-прежнему сталкивается с ракетно-ядерной угрозой со стороны Пхеньяна. Ей, похоже, пока так и не удастся наладить свой собственный канал диалога с Северной Кореей. Yomiuri Shimbun: Трамп, вне всякого сомнения, отчаянно нуждался в успехе на саммите в Ханое с учетом приближающихся президентских выборов в США. Он рассчитывал выбить из Северной Кореи ощутимые уступки, сохранив при этом такой мощный рычаг, как экономические санкции. Однако подобная тактика дала явный сбой. Ким Чен Ын в новогоднем послании 1 января пригрозил, что в случае неудачи диалога с США он может выбрать "новый путь". Это намек на возвращение к курсу провокаций и ракетно-ядерных испытаний, включая новые пуски межконтинентальных баллистических ракет, способных достичь американской территории. Однако такое поведение может реально спровоцировать США на военный удар по все более опасной Северной Корее. Nikkei Shimbun: Накануне саммита в Ханое в американо-северокорейских отношениях преобладала атмосфера примирения, однако все мгновенно поменялось в последний день встречи Трампа и Ким Чен Ына. Лидер Северной Кореи предложил американскому президенту слишком мало — он попытался добиться отмены санкций, согласившись взамен всего лишь на ликвидацию одного из своих ядерных центров. Теперь перспективы дальнейших переговоров о денуклеаризации Северной Кореи вновь окутаны густым туманом.

Ясно, что Трамп и его окружение теперь не пойдут на отмену экономических санкций до завершения денуклеаризации севера Кореи

Частичная отмена мер экономического давления на Пхеньян только лишь в обмен на ликвидацию ядерного центра в Йонбёне приведет к тому, что в распоряжении Ким Чен Ына сохранятся другие ядерные объекты и вооружения, исчезнет мощный рычаг давления, с помощью которого можно добиваться их полного уничтожения. Между Вашингтоном и Пхеньяном проявились большие расхождения в определении ценности такого объекта, как Йонбён. По разъяснениям Северной Кореи, это ключевой компонент ее ядерной программы, его ликвидация, по словам Пхеньяна, равносильна самой денуклеаризации. Однако Йонбён для США — лишь часть гигантской и окутанной завесой секретности ядерной инфраструктуры Пхеньяна. Его ликвидация, как полагают в окружении Трампа, проблему не решает. Китай и Россия явно настроены на то, чтобы подталкивать США к уступкам и более умеренному курсу в отношении Северной Кореи. Пекин активно настаивает на продолжении диалога и призывает к тому, чтобы вознаграждать Пхеньян за каждую его уступку. Россия в целом занимает более осторожную позицию: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг говорил о том, что Москва пока не имеет достаточного количества информации для вынесения каких-либо оценок. В то же время Россия выступает за взаимные уступки со стороны США и Северной Кореи, намекает на необходимость смягчения санкций в отношении Пхеньяна. Россия также предлагает не забывать о возможном многостороннем формате решения проблем Корейского полуострова, в чем проглядывает ее стремление усилить свою роль в этом процессе. Asahi Shimbun: И США, и Северная Корея совершили серьезные просчеты, которые и привели к неожиданному краху на саммите в Ханое. Трамп слишком понадеялся на свою "дипломатию сделок": он рассчитывал, что с учетом гигантской военной и экономической мощи США сумеет в ходе переговоров один на один вырвать уступки у Ким Чен Ына. Однако встреча была крайне плохо подготовлена, ее сроки были в нарушение всех правил переговорной тактики определены Трампом еще до того, как его американские эмиссары начали готовить возможные точки договоренностей. В результате самоуверенная переоценка возможностей "дипломатического прорыва на высшем уровне" привела к очевидной неудаче. Бывший высокопоставленный деятель правительства Южной Кореи отметил в связи с этим, что и Трамп, и Ким — азартные игроки по натуре, они любят игру на грани срыва в ожидании, что у партнера сдадут нервы. Однако лидер Северной Кореи явно не ожидал, что Трамп в Ханое навалится на него столь сильно. Что касается правительства Японии, то оно испытало облегчение в результате исхода саммита в Ханое и немедленно дало высокую оценку тому, что президент США не пошел на легкий компромисс с Ким Чен Ыном. Перед этим в Токио существовали глубокие подозрения по поводу того, что Трамп ради дипломатического успеха может пойти на неоправданные уступки, включая смягчение санкций, не получив должного вознаграждения в деле денуклеаризации. Правительство Японии последовательно настаивает на том, что она должна быть проведена в полной, проверяемой и необратимой форме. Sankei Shimbun: Председатель Ким Чен Ын согласился на встречу с Трампом без большой предварительной подготовки, поскольку исходил из того, что при любом исходе саммита какие-то экономические санкции будут смягчены. Он все поставил на "карту Трампа", и встреча закончилась результатом, который можно считать кризисным для Северной Кореи. Президент США четко показал, что разговор об экономических санкциях зайдет только при наличии очень крупных уступок со стороны Пхеньяна. Это загоняет теперь Ким Чен Ына в крайне сложное положение. Tokyo Shimbun: Встреча в Ханое неожиданно завершилась открытым разрывом, хотя даже при наличии серьезных разногласий партнеры по переговорам такого уровня обычно пытаются замаскировать их хотя бы видимостью результата. Со времени предыдущего саммита в Сингапуре в июне прошлого года процесс денуклеаризации Северной Кореи не продвинулся ни на шаг, и его будущее теперь стало еще более туманным. Пхеньян оказался сейчас перед необходимостью полного пересмотра своего подхода к отношениям с США. Велика вероятность, что он пока не будет соглашаться на новые переговоры. Нельзя исключать и того, что Пхеньян вернется к прежней жесткой позиции, включая возобновление ракетно-ядерных испытаний. Нужно понимать: великий вождь Северной Кореи три дня добирался по железной дороге до места переговоров с лидером самой мощной державы планеты и теперь вернется домой с пустыми руками. Это должно быть шоком для правящего класса страны. Некоторые эксперты уже предрекают некоторое падение авторитета Ким Чен Ына внутри Северной Кореи. В любом случае, как считается, сами разговоры о денуклеаризации вызывают там отторжение — особенно среди военных, потративших несколько десятилетий на разработку собственного ядерного оружия. Китай China Daily: Трамп заявил, что Ким Чен Ын хочет слишком многого, требуя полной отмены американских санкций в обмен на закрытие ядерного объекта в Йонбёне. Это затрагивает вопрос, связанный с различным подходом сторон к денуклеаризации КНДР: Вашингтон рассматривает санкции как инструмент принуждения и требует от Пхеньяна сделать что-то значимое для денуклеаризации, прежде чем он предложит смягчение санкций со своей стороны.

На эту тему История отношений между США и КНДР

Начиная с саммита в Сингапуре в июне прошлого года и до ханойской встречи драматическое сближение США и КНДР — казалось бы, неизменных противников — было бы невозможно без сильной политической воли к взаимодействию, продемонстрированной обеими сторонами за последний год. Несмотря на то что большие надежды на встречу не оправдались и есть чувство разочарования, контакты на высоком уровне между двумя сторонами продолжатся. Вероятность заключения соглашения по-прежнему есть. Этому процессу просто требуется больше времени, чтобы расставить все по своим местам. Global Times: Со времени проведения первого саммита небольшой прогресс в урегулировании разногласий США и Северной Кореи все же был достигнут. Поэтому на этот раз ожидалось, что стороны примут решение о каких-то конкретных шагах по денуклеаризации Корейского полуострова и ответных мерах США по смягчению санкций против КНДР. Разрядка в отношениях между Пхеньяном и Вашингтоном, однако, не помогла двум странам избавиться от глубокого взаимного недоверия. То, что саммит Трампа и Ким Чен Ына кончился безрезультатно, указывает на то, что продвигать вперед процесс денуклеаризации крайне трудно. Самый эффективный способ обеспечения стабильности на Корейском полуострове — подтолкнуть Северную Корею и США двигаться навстречу друг другу и попытаться обнародовать совместную дорожную карту по денуклеаризации и достижению мира на полуострове, которая может быть принята обеими сторонами. Xinhua: В условиях, когда КНДР и США завершили ханойский саммит без каких-либо договоренностей, первое, что должны сделать два государства, а также все заинтересованные стороны, — это не потерять веру в решение ядерной проблемы политическими методами. Пхеньяну и Вашингтону необходимо сохранять открытыми все возможные каналы связи для того, чтобы они могли поддерживать беспрепятственный обмен информацией перед лицом новых проблем и даже провалов в их будущих переговорах. Это имеет ключевое значение для сокращения дефицита доверия и углубления взаимопонимания. КНДР и США необходимо проявить политическое мужество, чтобы пойти на необходимые уступки таким образом, чтобы учесть все взаимные опасения. Это никогда не будет легко, но это единственный путь к миру. CGTN: То, что второй саммит КНДР и США завершился лишь обещанием сторон продолжить диалог в будущем, стало для всех большим сюрпризом. Ходили слухи об обоюдном открытии представительств США и КНДР и даже о заключении мирного соглашения, которое официально положило бы конец корейской войне. Однако, несмотря на продолжительные переговоры перед саммитом, никаких договоренностей достигнуто не было. И переговоры теперь будут продолжаться на более низком уровне. Гонконг South China Morning Post: По мнению китайских аналитиков, Пекин выиграет от безрезультатного завершения саммита между Северной Кореей и США. Они полагают, что отсутствие сделки — в интересах Китая и его влияние будет возрастать, поскольку и Вашингтон, и Пхеньян будут стремиться к более тесному сотрудничеству с Пекином для выработки соглашения по вопросам денуклеаризации, ослабления санкций и региональной стабильности. В то время как китайская сторона официально поддерживала переговоры, Пекин глубоко обеспокоен быстрым сближением между Вашингтоном и Пхеньяном и опасается сдвига в динамике региональных сил, в которой Северная Корея может быть использована против него. Согласно китайским дипломатическим источникам, КНДР, несмотря на ее геополитическое значение, была и останется полезной картой в долгосрочной игре Пекина против США на фоне их усиливающегося соперничества. Для Пекина лучше придерживать эту карту, считают эксперты. Вьетнам Nhan Dan: Трамп и Ким Чен Ын подтвердили важный прогресс в диалоге между двумя сторонами. Вьетнам придерживается последовательного курса на поддержание мира и денуклеаризацию Корейского полуострова и готов выступить посредником в продвижении мирного процесса в регионе. Quan Doi Nhan Dan: Выступая на пресс-конференции, Трамп признал, что между США и КНДР еще остаются разногласия, однако отношения между ними и лидерами двух стран значительно улучшились по сравнению с тем, что было год назад. Сингапур The Straits Times: Даже самые суровые критики президента сошлись во мнении: Трамп был прав, когда покинул саммит в Ханое, хотя некоторые критиковали его за то, что он вообще был там. Двухпартийный консенсус (в США — прим. ТАСС) по поводу его внешнеполитического шага резко контрастировал с жестокими спорами после взрывных публичных показаний его бывшего адвоката Майкла Коэна, сделанных накануне. Но когда в Вашингтоне увидели новости о том, что переговоры с Северной Кореей провалились и президент возвращается домой раньше, чем планировалось, они не скрывали своей поддержки. Политические оппоненты Трампа, лидеры демократов (в Конгрессе) Нэнси Пелоси и Чак Шумер, критиковавшие его по нескольким фронтам, в конечном итоге согласились, что он принял правильное решение. Индия ANI: Индия приветствует завершившийся саммит США — КНДР и выражает надежду на то, что продолжение связей между двумя странами проложит путь к прочному миру и стабильности на Корейском полуострове. Индия всегда последовательно поддерживала усилия, направленные на достижение мира и стабильности в регионе. Австралия ABS: Ожидания от второй встречи Трампа с Ким Чен Ыном не были особенно высокими, но мир надеялся, что они достигнут хотя бы небольшого прогресса в денуклеаризации Северной Кореи. Однако все рухнуло в одночасье. Трамп обвинил в провале переговоров Ким Чен Ына, который, по его словам, требовал отмены всех санкций в обмен на небольшие уступки Пхеньяна в процессе сворачивания ядерной программы. При этом президент США попытался представить этот неудачный саммит в положительном свете, показав, что Вашингтон управляет ситуацией. В любом случае Трамп и госсекретарь США Помпео будут снова прилагать титанические усилия, пытаясь продвинуться вперед в отношениях с Пхеньяном и не получая ничего взамен.

Итоги саммита для Ким Чен Ына выглядят куда менее разочаровывающими, чем для американского лидера

Конечно, продление действия санкций — не в пользу лидера КНДР, стремящегося создать потенциал экономического роста страны, но, судя по сообщениям СМИ, Китай, официально поддерживающий санкционную программу, в последнее время значительно ослабил ее требования. После обещания Ким Чен Ына не возобновлять ядерные испытания Пекин будет чувствовать себя более уверенно, обходя санкции. Для лидера Северной Кореи это будет означать определенную экономическую помощь без необходимости сокращать вооружения. Опытные дипломаты говорят: урок ясен. Не проводите саммит, если у вас нет времени и возможностей для того, чтобы заранее согласовать позиции сторон и договориться о принимаемых решениях. Для США ситуация, похоже, не слишком сильно изменилась — они по-прежнему в тупике, и Трамп остался с пустыми руками. The Australian: Саммит в Ханое стал большим конфузом для Трампа, но на самом деле неудача говорит о том, что состоявшийся раунд переговоров был более тесно связан с реальностью, чем странный сингапурский саммит в прошлом году, который напоминал Диснейленд. Трамп все еще говорил странные вещи, такие как то, что он доверяет Ким Чен Ыну (если это правда, то он единственный человек в мире, который страдает от этого конкретного заблуждения). Большинству стратегических аналитиков ясно, что Северная Корея продолжает производить ядерное оружие и развивать свои ядерные объекты после сингапурского саммита. По словам Трампа, Ким Чен Ын предложил демонтировать некоторые ядерные объекты, но сначала хотел бы избавиться от санкций, и американский лидер справедливо заключил, что того, что предлагает Пхеньян, явно недостаточно для оправдания отмены санкций США. Обещание демонтировать ядерный объект в Йонбёне — стандартный северокорейский ход. Ценности этот старый полуразрушенный реактор не представляет. Совершая этот маневр, Ким разыгрывает свою старую карту. Династия Кимов всегда стремилась к международному признанию своего статуса и статуса Северной Кореи. Ким Чен Ын подошел к этому ближе всех своих предшественников, однако он не выполнил все требования Трампа даже для того, чтобы получить желаемое. До тех пор пока Ким Чен Ын продолжает воздерживаться от испытаний, Трамп все еще может назвать свою северокорейскую дипломатию успехом. Если Северная Корея на самом деле не собирается полностью избавиться от ядерного оружия, то вполне может оказаться, что вариант вовлечь страну и ее руководство в социум, сделать их поведение более цивилизованным — это не худший вариант. Впрочем, нет никаких особых оснований полагать, что эта стратегия сработает. Великобритания Financial Times: Дональд Трамп не смог добиться сделки с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Ханое, и саммит, который должен был вдохнуть жизнь в дело денуклеаризации, был поспешно прерван. Этот результат стал разочарованием для Белого дома, который анонсировал участие Трампа и Ким Чен Ына в четверг в церемонии подписания, объявив о достижении сделки. Церемония и обед для лидеров были отменены после того, как переговоры столкнулись с турбулентностью по теме санкций. The Times: Встреча на высшем уровне между Ким Чем Ыном и президентом Трампом во Вьетнаме закончилась провалом после того, как лидер Северной Кореи потребовал прекратить действие санкций в обмен на шаги по денуклеаризации. Трамп и его госсекретарь Майкл Помпео утверждали, что отношения с Ким Чем Ыном остаются теплыми и что они настроены оптимистично в отношении будущего соглашения. В то же время внезапная отмена праздничного обеда и церемонии подписания — поражение для президента, которое последовало спустя несколько часов после того, как его бывший адвокат назвал Трампа аферистом, расистом и обманщиком во время слушаний в Конгрессе. The Guardian: В совместном заявлении, опубликованном в Сингапуре, указывалось на приверженность Северной Кореи "полной денуклеаризации Корейского полуострова", что Трамп, по всей видимости, воспринял как обещание полного одностороннего ядерного разоружения. Однако в Северной Корее эта фраза является рутинным слоганом режима, который предполагает постепенное ослабление напряженности на полуострове и поэтапное многостороннее разоружение, во время которого Северная Корея будет рассматриваться как ядерная держава.

На эту тему Без прорывов. Саммит США и КНДР досрочно завершился в Ханое на фоне саботажа в Вашингтоне

В свою очередь Ким, судя по всему, уехал из Сингапура, истолковав излишне эмоциональное поведение Трампа как признак отчаянного желания заключить сделку, которая потенциально сохранила бы большую часть его арсенала при нормализации отношений с США и снятии санкций. Такие резко отличающиеся друг от друга позиции больно столкнулись в Ханое, где два лидера обнаружили, что не являются теми идеальными партнерами, какими они ранее казались друг другу. The Daily Telegraph: Оптимистичное звучание приобрели слова Трампа о постоянном размещении дипломатов в Пхеньяне. Было замечено, что оба лидера обменивалась улыбками во время прогулки у бассейна в роскошном отеле "Метрополь". Но затем последовал внезапный отказ от заключения соглашения. Одной из причин провала на переговорах было глубокое расхождение во мнениях по поводу денуклеаризации. Ким хотел, чтобы все экономические санкции были отменены без отказа (КНДР) от ядерного оружия. The Independent: Независимо от того, чья версия событий окажется правдивой, аналитики считают, что переговоры, вероятно, были обречены с самого начала. Многие говорили, что для Северной Кореи отказ от своей программы создания ядерного оружия — это процесс, на осуществление которого могут уйти годы и который потребовал бы серьезных уступок и гарантий со стороны Запада. BBC: Выступая после переговоров в Ханое, Трамп назвал Ким Чен Ына "отличным парнем с характером" и описал их отношения как "очень крепкие". Несмотря на отсутствие соглашения, второй саммит, как представляется, знаменуется существенным сдвигом в характере отношений двух стран. В конце 2017 года они обменивались язвительными заявлениями и угрозами, тогда же Трамп обозвал Ким Чен Ына "маленьким человеком-ракетой", а последний назвал президента США "психически неуравновешенным стариком". Германия Stern: Хочется обоим прокричать вслед: "Порой бывает лучше даже не приезжать". Это пустое окончание саммита, которого ждали с огромной надеждой, не является большим сюрпризом. Даже напротив. Если посмотреть на долгую историю переговоров между США и КНДР, а также на официальные заявления последних дней и часов, то этот провал становится понятным. Spiegel: Сначала денуклеаризация, затем мирный договор и в конце концов Нобелевская премия мира. Именно так представлял себе Дональд Трамп переговоры с Ким Чен Ыном. Теперь он оступился так же, как и оступались его предшественники, над которыми он с удовольствием подшучивал. Как говорят, правда о ханойском саммите немного сложнее: переговоры с самого начала были на грани провала, невзирая на льстивые слова. Не в последнюю очередь из-за хаотичной подготовки со стороны команды Трампа, которая по вопросу Северной Кореи остается разобщенной и едва ли может надеяться на помощь со стороны своего президента. Этот провал для Трампа — финал двух катастрофичных дней вдали от родины, в ходе которых вновь стало понятно, что заниматься политикой выше его сил — как на более высоком уровне, так и на более низком. Потому что в США первые полосы газет у него украл бывший адвокат Майкл Коэн, назвавший президента расистом и преступником. Как итог: Дональд Трамп возлагал надежды на вторую встречу с Ким Чен Ыном. Он хотел успешного пиара, помощи в предвыборной борьбе, может быть, даже надеялся отвлечь внимание от внутриполитических проблем. Однако саммит в Ханое стал провалом и завершился преждевременно без существенного результата. Это горькое поражение для Трампа, который сам себя провозгласил специалистом по заключению сделок. Welt: Ни один человек не видит разницы между иранским и северокорейским режимами, когда речь идет о нарушении прав человека. Однако Иран Трамп считает адом на земле, а Ким Чен Ыну он с любовью жмет руку. Впрочем, неважно, какие жесты позволил себе Трамп. Это не отменяет того факта, что стол переговоров удалось покинуть без скандала, а Ким остался верен своему обещанию отказаться от ядерных и ракетных испытаний. Франция Le Monde: В четверг Дональд Трамп покинул Ханой с пустыми руками. Президент США надеялся сохранить и усилить динамику отношений, которая была начата восемь месяцев назад в Сингапуре во время его первой встречи с Ким Чен Ыном. Эта надежда обернулась разочарованием. Состоявшиеся днем ранее переговоры, которые лидеры двух стран провели с явными признаками оптимизма и готовности пойти навстречу друг другу, продолжились ланчем с участием двух делегаций. До этого северокорейский лидер чувствовал себя достаточно уверенно, чтобы впервые ответить на вопросы, заданные американскими журналистами. Ошибочное впечатление, которое скрывает расхождение во взглядах.

Неудача в Ханое — самый серьезный удар для Дональда Трампа на международной арене с тех пор, как он пришел в Белый дом