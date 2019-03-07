ЕС готов принять ответные меры на высылку посла Германии из Венесуэлы

БРЮССЕЛЬ, 7 марта. /ТАСС/. Евросоюз осудил высылку из Венесуэлы посла Германии Даниэля Кринера и объявил о готовности принять ответные меры. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

"Евросоюз твердо осуждает тот факт, что послу Германии в Каракасе дано указание покинуть страну, - говорится в заявлении. - ЕС заявляет о готовности предпринять все необходимые меры для ответа на такое развитие ситуации".

В среду в Twitter глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса написал, что решение о высылке Кринера принято "из-за осуществляемых актов вмешательства во внутренние дела страны". В заявлении дипломатического ведомства, которое разместил Арреаса, подчеркивалось, что деятельность Кринера "противоречит основным нормам, регулирующим дипломатические отношения". В МИД отметили, что у дипломата есть 48 часов, чтобы покинуть Венесуэлу.