СМИ: ВВС коалиции использовали боеприпасы с белым фосфором при авиаударах в Эль-Багузе

ТАСС, 7 марта. Самолеты западной коалиции во главе с США вновь нанесли в четверг удары по населенному пункту Эль-Багуз в провинции Дейр-эз-Зор, применив при этом боеприпасы с запрещенным белым фосфором. Как сообщил телеканал Surya, сведений о пострадавших среди мирного населения пока не поступало.

3 и 4 марта ВВС коалиции уже наносили удары по этому району с применением фосфорных бомб. Агентство SANA сообщило о погибших и раненых, но их число не уточнило.

МИД Сирии неоднократно направлял в 2018 году в Совет Безопасности ООН послания, в которых осуждал использование ВВС западной коалиции запрещенных боеприпасов с белым фосфором и кассетные бомбы.

В Эль-Багузе находится форпост террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), против которого проводят сейчас военную операцию курдские формирования, поддерживаемые ВВС западной коалиции.

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Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. группировка "Исламское государство" (до 2014 г. - "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.