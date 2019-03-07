Глава МИД Германии не исключил санкций ЕС против администрации Мадуро

"Во время последней встречи глав МИД ЕС поднималась тема того, что может настать момент, когда нужно будет прибегнуть к новым санкциям Европейского союза против режима Мадуро в Венесуэле", - заявил Маас в четверг вечером в эфире телеканала ZDF. Он также отверг обвинения Каракаса в том, что правительство ФРГ вмешивается во внутренние дела латиноамериканской страны.

По словам Мааса, посол Германии в Венесуэле Даниэль Кринер, который был объявлен властями страны персоной нон грата, способствовал тому, что лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо не был задержан. "Мы хотим, чтобы он [Гуайдо] был в состоянии провести свободные, честные и демократические выборы", - пояснил министр.

В среду власти Венесуэлы объявили персоной нон грата Кринера "из-за осуществляемых актов вмешательства во внутренние дела страны". Маас в связи с этим принял решение отозвать дипломата для консультаций на родину. Как ожидается, он прибудет в Германию в субботу. Перед отъездом из Венесуэлы Кринер встретился с Гуайдо и, по информации германского МИД, обсудил с лидером венесуэльской оппозиции "вопросы будущих дипломатических отношений".