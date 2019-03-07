Госдеп: власти США не разделяют вывод экспертов о восстановлении полигона Сохэ в КНДР

ВАШИНГТОН, 8 марта. /ТАСС/. Администрация США не разделяет вывод американских неправительственных экспертов о вероятном возобновлении эксплуатации испытательного ракетного полигона Сохэ в КНДР. Об этом сообщил в четверг на специальном брифинге для журналистов представитель Госдепартамента высокого ранга.

"Мы очень внимательно следим за развитием событий. Мы видели публикации в открытых источниках. Мы не приходили к тем же самым выводам", - заявил этот представитель американского внешнеполитического ведомства, комментируя данные о якобы имевшем место восстановлении полигона Сохэ в провинции Пхёнан-Пукто.

"У меня нет информации, говорящей, что этот объект эксплуатируется", - добавил дипломат.