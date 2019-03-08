В МИД КУбы заявили, что единственной угрозой региону является доминирование США

ГАВАНА, 8 марта. /ТАСС/. Единственной угрозой безопасности в американском регионе является доминирование и интервенции США, а не Венесуэла, как считает Белый дом. Соответствующее заявление в четверг разместил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес на своей странице в Twitter .

"Мы осуждаем агрессивные заявления США, которые квалифицируют Венесуэлу как "неординарную и чрезвычайную" угрозу их безопасности. Истинной и единственной угрозой нашей Америке являются интервенционистские и империалистические попытки США доминировать в регионе", - написал дипломат.

Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель также по этому поводу отметил в Twitter, что "Венесуэла никогда не была угрозой ни для одного народа мира".

Президент США Дональд Трамп во вторник продлил срок действия ряда санкций, введенных ранее в отношении лиц и организаций в рамках исполнительного указа от 8 марта 2015 года о ситуации в Венесуэле. Речь в данном случае идет в том числе практически о всех рестрикциях, которые в последнее время американская администрация ввела против политического руководства Венесуэлы и военного командования страны, а также ближайшего окружения президента Николаса Мадуро. В официальном уведомлении Белого дома сказано, что "ситуация в Венесуэле продолжает представлять неординарную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов".