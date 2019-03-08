{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии
Обновлено 

СМИ: Турция приступила к патрулированию в Идлибе

По словам министра национальной обороны Турции Хулуси Акара, Анкара будет осуществлять патрулирование в регионах, в которых у террористов было изъято вооружение
Описание
© Ugur Can/DHA via AP

АНКАРА, 8 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Турции приступили в пятницу к патрулированию в зоне деэскалации Идлиб. Об этом сообщило агентство Anadolu.

На эту тему

Патрулирование началось в рамках достигнутых в 2018 году в Сочи договоренностей с Россией.

Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар анонсировал начало совместных действий Анкары и Москвы в Идлибе. По его словам, Москва будет осуществлять патрулирование вдоль границ Идлиба, а Анкара - в регионах, в которых у террористов было изъято вооружение.

17 сентября 2019 года в Сочи президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган договорились к 15 октября создать в провинции Идлиб демилитаризованную зону глубиной 15-20 км вдоль линии соприкосновения правительственных войск Сирии и вооруженной оппозиции. Однако Анкара попросила дать ей дополнительное время и отложить начало совместного патрулирования в Идлибе из-за неспособности гарантировать условия безопасности со своей стороны.

Теги
СирияТурцияРоссияКризис в Сирии
Кризис на Украине
В ОБСЕ выразили оптимизм в связи с договоренностью о "весеннем перемирии" в Донбассе
Спецпредставитель организации в контактной группе Мартин Сайдик поприветствовал приверженность сторон прекращению огня на востоке Украины
Читать полностью