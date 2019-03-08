СМИ: Турция приступила к патрулированию в Идлибе

АНКАРА, 8 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Турции приступили в пятницу к патрулированию в зоне деэскалации Идлиб. Об этом сообщило агентство Anadolu .

Патрулирование началось в рамках достигнутых в 2018 году в Сочи договоренностей с Россией.

Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар анонсировал начало совместных действий Анкары и Москвы в Идлибе. По его словам, Москва будет осуществлять патрулирование вдоль границ Идлиба, а Анкара - в регионах, в которых у террористов было изъято вооружение.

17 сентября 2019 года в Сочи президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган договорились к 15 октября создать в провинции Идлиб демилитаризованную зону глубиной 15-20 км вдоль линии соприкосновения правительственных войск Сирии и вооруженной оппозиции. Однако Анкара попросила дать ей дополнительное время и отложить начало совместного патрулирования в Идлибе из-за неспособности гарантировать условия безопасности со своей стороны.