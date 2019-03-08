"Желтые жилеты" надеются на новый старт движения в субботней волне протестов

ПАРИЖ, 9 марта. /ТАСС/. Столичные и провинциальные секции французского общественного движения "Желтые жилеты" призвали сторонников активно участвовать в субботних маршах. Готовящаяся общенациональная акция протеста станет уже 17-й с начала во Франции в ноябре волны выступлений против роста налогов.

Объясняем все, что нужно знать о протестах во Франции

"Желтые жилеты" против Макрона. Объясняем все, что нужно знать о протестах во Франции

"Решающий акт" - так назвали начинающуюся в первой половине дня манифестацию на Марсовом поле в Париже представители группы "Франция в гневе". Они подчеркнули ненасильственный характер собственных действий. Активисты движения обещали "продолжать мирную акцию до того, как будут приняты все их требования в социальной, налоговой и экологической сферах".

У Триумфальной арки практически в это же время намерены собраться участницы другой субботней акции - "Слово женщинам". Она проводится "желтыми жилетами" в поддержку прав женщин Франции.

Война на истощение

Группа активистов, объединившихся в "национальный совет Сопротивления", призвала провести митинг на площади Республики.

В столичном регионе участники движения планируют, кроме того, флешмоб в одном из терминалов аэропорта Руасси - Шарль-де-Голль к северу от Парижа. Время и детали такой акции - еще одной премьеры в истории почти четырехмесячного движения - пока уточняются.

В провинции манифестации планируются в таких крупных региональных центрах, как Страсбург, Лилль, Бордо, Тулуза. Организаторы маршей рассчитывают на второе дыхание "антиналоговой революции".

Между тем, по мнению политических аналитиков, движение демонстрирует определенные симптомы усталости и "начинает задыхаться". По официальным данным, в минувшую субботу марши собрали впервые за всю историю движения менее 40 тыс. участников.

Долгое противостояние "желтым жилетам" стало настоящей "войной на истощение" для сил правопорядка. Согласно официальным данным, во время демонстраций ранения различной степени тяжести получили 2200 манифестантов и почти 1500 представителей силовых ведомств.

Свидетельство сотрудницы полиции

Правоохранителям пришлось дежурить в субботы по 17-18 часов. Как призналась Agence France-Presse служащая антикриминальной бригады полиции, в эти дежурства ей едва удавалось увертываться от брошенных в нее тяжелых предметов и ударов железным прутом.

"Мы такие же граждане и точно так же заинтересованы в росте покупательной способности, - заявила офицер полиции. - Но, к сожалению, в протестном движении сейчас больше погромщиков, чем настоящих "желтых жилетов".

В то же время международные организации рекомендуют Парижу "продолжать диалог". "Мы одновременно призываем власти глубоко расследовать все случаи чрезмерного применения силы", - заявила верховный комиссар ООН по правам человека, экс-президент Чили Мишель Бачелет.

По мнению известного французского философа Рафаэля Энтовена, слабость движения заключается в том, что оно "до сих пор так и не сделало попытки перейти от отказа к проекту". "На мой взгляд, "желтые жилеты" могут продолжать до бесконечности собираться по субботам, но не пойдут дальше этого", - заметил исследователь на сайте газеты Echos.

Он считает, что в рядах французской политической оппозиции сегодня нет сил, готовых стать выразителем настроений "желтых жилетов". В то же время, по его мнению, движение добилось серьезных успехов в сфере коммуникации. Оно сделало актом гражданского неповиновения ношение желтого светоотражающего жилета, который имеется в распоряжении у каждого автомобилиста.

Президент Французской республики Эмманюэль Макрон предложил обществу найти решения путем проведения общенациональных гражданских дебатов. "Желтые жилеты", как заявляют их представители, ждут, однако, не долгих дискуссий, а немедленных решений. Властям еще предстоит приспосабливаться к новым темпам эпохи социальных сетей.

Многомиллионные убытки

Движение "Желтые жилеты" родилось минувшей осенью как протест против повышения налога на автомобильное топливо. С тех пор список его требований неуклонно расширяется. Представитель экологистов Сириль Дион и одна из основательниц "желтых жилетов" Присцилла Людоски выступили за более строгое налогообложение предприятий, наносящих ущерб окружающей среде. Одним из объектов критики, в частности, стали авиакомпании.

На этой неделе власти предложили предприятиям, понесшим убытки в результате манифестаций "желтых жилетов", новые виды компенсаций. Так, они смогут обращаться к властям с просьбой отложить уплату налога или предоставить налоговую скидку.

Организация предпринимателей "Франция городов" (France Urbaine) занялась тем временем подсчетом убытков предприятий в результате протестов. Согласно ее оценкам, для многих предприятий потери составили от 20 до 70% их доходов и, по сути, являются, невосполнимыми. Кроме того, французские города уже насчитали убытки от разрушений более чем в €30 млн. Но процесс подсчетов еще далек от завершения.