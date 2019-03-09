СМИ: окружение президента Алжира может предложить перенести выборы

ТАСС, 9 марта. Президентские выборы в Алжире, намеченные на 18 апреля 2019 года, могут быть перенесены на 10-12 месяцев. Об этом сообщает в субботу информационное интернет-издание TSA со ссылкой на источники.

Как отмечает сайт, на фоне не прекращающихся с конца февраля массовых манифестаций по всей стране, участники которых требуют от 82-летнего главы государства Абдельазиза Бутефлики не выдвигаться на пятый срок, окружение президента готовит варианты приемлемого выхода из создавшейся кризисной ситуации.

По сведениям TSA, в субботу или воскресенье состоится встреча близких к Бутефлике людей, по итогам которой будут выработаны конкретные предложения. Среди них перенос президентских выборов на 10 или 12 месяцев. Кроме того, будут обсуждаться требования оппозиции, среди которых - отказ Бутефлики выдвигаться на пятый срок, а также создание правительства национального единства, состоящего из технократов.

Фактически, отмечает издание, речь идет о том, удастся ли окружению президента и оппозиционным партиям договориться о принципах управления Алжиром на переходный период. "Власть пока что не высказывала своих точных намерений, однако представляется маловероятным, что она согласится быть исключенной из процесса, как того требует часть оппозиции", - говорится в материале TSA.

Еще один важный аспект, на который обращают внимание авторы публикации, - "согласится ли алжирская улица с теми договоренностями, к которым, возможно, удастся прийти властной верхушке и оппозиционным силам".

Историческая пятница

В минувшую пятницу, 8 марта, на улицах десятков алжирских городов прошли многотысячные манифестации и марши протеста, направленные против правящей системы и лично Бутефлики. В столице в уличных протестах приняли участие более 1 млн человек. В местной прессе минувший день назвали историческим ввиду масштабности происходивших акций и жесткости звучавших антиправительственных лозунгов.

"Нет пятому сроку: республика не королевство! Бутефлика, уходи! За свободный и демократический Алжир", - скандировали люди на протяжении всего дня. Также часто можно было услышать популярный по событиям "арабской весны" лозунг "Народ хочет падения режима!".

Издание Al Watan считает, что Алжир 8 марта увидел "народную протестную акцию беспрецедентного масштаба с момента сделанного в феврале заявления Бутефлики о намерении участвовать в выборах". "Если в самом начале люди отвергали кандидатуру действующего президента, то теперь они требуют смены всей политической системы страны", - говорилось в материале издания.

Массовые протесты прошли в пятницу в Айн-Дефле, Аннабе, Батне, Беджае, Блиде, Бордж-Бу-Арреридже, Буире, Бумердесе, Гардайе, Гуэльме, Джиджеле, Константине, Маскаре, Миле, Мостаганеме, Мсиле, Оране, Сетифе, Сиди-Бель-Аббесе, Скикде, Тебессе, Типазе, Тлемсене, Тизи-Узу, Хеншеле и многих других городах.

Как отмечает Al Watan, манифестанты выкрикивали лозунги и несли транспаранты, в которых содержалась острая критика нынешней правящей системы, повсеместной коррупции и кумовства. Популярные лозунги пятницы - "Воры съели нашу страну!", "Нет взяточничеству!" и "Народ не хочет ни Бутефлику, ни Саида [один из родных братьев президента, имеющий большое влияние на внутреннюю политику Алжира]!".

Бутефлика, тяжело болеющий в последние годы, с конца февраля находится в госпитале Женевы. Несмотря на это, 3 марта Конституционный совет Алжира принял его документы для регистрации в качестве кандидата. Решение должно быть вынесено не позднее 13 марта.