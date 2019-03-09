СМИ: "желтые жилеты" провели флешмоб в парижском аэропорту

ПАРИЖ, 9 марта. /ТАСС/. Большая группа "желтых жилетов" провела в субботу флешмоб в аэропорту Руасси - Шарль де Голль. Об этом сообщили телеканал BFM и сами манифестанты на одной из своих страниц в Twitter.

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В течение более часа манифестанты танцевали под музыку в холле одного из терминалов Руасси. Участники акции заявили, что проводят ее в такой необычной форме "для внесения разнообразия в протесты "желтых жилетов" во Франции". Танцы они сопровождали выкрикиванием антиправительственных лозунгов и предлагали людям, находящимся в аэропорту, присоединиться к их акции.

Полиция долгое время не препятствовала их действиям. В настоящее время "желтые жилеты" в окружении полицейских покидают здание одного из крупнейших в Европе аэропортов. Никаких инцидентов между манифестантами и полицией отмечено не было.

В целом ситуация в Руасси - Шарль де Голль в субботу напряженная. Это вызвано забастовкой, проводимой работниками французской таможни. Они решили работать в пониженном темпе с тем, чтобы таким образом выразить свой протест против предстоящего резкого увеличения их нагрузки в случае выхода Великобритании из Европейского союза.

Таможенники требуют в этой связи повышения заработной платы и введения специальной надбавки к ней в связи с Brexit (выходом Великобритании из состава ЕС). Акция парижских таможенников стала продолжением действий их коллег, которые в течение пяти дней проводили подобные мероприятия в порту Кале.

В Руасси работа таможенников "по правилам" привела к образованию длинных очередей как отбывающих, так и прибывших пассажиров. Администрация аэропорта принесла в Twitter свои извинения пассажирам за создавшуюся ситуацию.