Полиция впервые присутствует на митинге сторонников Гуайдо

КАРАКАС, 9 марта. /ТАСС/. Полицейские в спецобмундировании для работы на митингах и с щитами прибыли на проспект Виктория, где начинают собираться сторонники лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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Полиция впервые присутствует в значительном количестве на оппозиционном митинге. Во время предыдущих акций власти не пытались как-то сдерживать или ограничивать протестующих. Обстановка пока спокойная, хотя участники митинга пытаются убеждать полицейских переходить на свою сторону, иногда завязываются споры.

Сторонников Гуайдо на проспекте Виктория пока немного, примерно несколько десятков. Полицейских на месте проведения митинга присутствует примерно такое же количество.

Митинг оппозиции проходит на фоне масштабного отключения света в Венесуэле. В субботу пройдет также правительственная акция, посвященая борьбе против империализма.