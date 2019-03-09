У президентского дворца в Каракасе выставили заграждения из колючей проволоки

КАРАКАС, 9 марта. /ТАСС/. Металлические барьеры примерно полтора метра высотой с пропущенной поверху колючей проволокой выставлены в субботу в районе президентского дворца Мирафлорес в Каракасе. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

У заграждений дежурят вооруженные солдаты. По наблюдениям корреспондента ТАСС, столь серьезные меры безопасности не принимались в дни митингов во время продолжающегося президентского кризиса.

Как ожидается, Мирафлорес станет конечной точкой шествия сторонников президента Николаса Мадуро, которые сейчас собираются на проспекте Либертадор в центре Каракаса. Сейчас на проспекте Либертадор собрались примерно 1,5-2 тыс. человек, обстановка спокойная. Как ожидается, когда они придут в Мирафлорес, перед ними выступит Мадуро.

Между тем, сторонники оппозиции собираются на проспекте Виктория к югу от центра города, откуда также можно выйти к Мирафлорес. В 2017 году попытки оппозиции пройти к центру Каракаса приводили к столкновениям с полицией.