Трое правоохранителей пострадали при столкновениях с радикалами у администрации Порошенко

КИЕВ, 9 марта. /ТАСС/. Двое полицейских и представитель нацгвардии пострадали во время столкновений возле администрации главы государства, куда националисты пришли на митинг с требованием расследовать коррупцию в оборонной сфере. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства внутренних дел Украины, опубликованном в субботу на сайте ведомства.

"В результате столкновения у администрации президента Украины пострадали двое полицейских и нацгвардеец. Одного правоохранителя с химическим ожогом глаз госпитализировали, остальным оказана медицинская помощь на месте", - сказано в сообщении.

По данному факту возбужденно уголовное дело по статье об угрозе или насилии в отношении работника правоохранительных органов. Согласно украинскому законодательству, наказание предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет.

В субботу утром на площади Независимости в центре Киева радикалы организовали акцию протеста с требованием расследовать коррупционный скандал в государственном концерне "Укроборонпром". Они требовали привлечь к ответственности отстраненного на прошлой неделе первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского и его сына Игоря. После митинга националисты пришли к зданию администрации президента. После неудачной попытки прорыва кордона полиции протестующие решили отправиться в Черкассы, где в данный момент находится Петр Порошенко, и продолжить там свой митинг.

Коррупционный скандал в обороне

Скандал вокруг государственного предприятия "Укроборонпром" разгорелся за три недели до очередных президентских выборов на Украине. Согласно результатам журналистского расследования, в оборонной сфере действовали теневые схемы, которые через подставные фирмы с участием высокопоставленных чиновников позволяли оборонным предприятиям страны втридорога поставлять запчасти с украинских же военных складов, а часть якобы из России. При этом в коррупционных сделках участвовали близкие к президенту Украины Петру Порошенко должностные лица, в частности, сын первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского Игорь.

В условиях приближающихся президентских выборов Порошенко поспешил уволить Гладковского и даже предложил ввести в состав наблюдательного совета государственного оборонного предприятия "Укроборонпром" представителей НАТО.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) на основании расследования уже возбудило ряд уголовных дел в отношении украинских чиновников. По словам главы НАБУ Артема Сытника, общие убытки от коррупционных схем в военно-промышленном комплексе Украины составили около 1 млрд гривен ($37,8 млн).