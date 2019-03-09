Гуайдо предупредил о наступлении тяжелых времен для венесуэльской оппозиции

КАРАКАС, 9 марта. /ТАСС/. Венесуэльская оппозиция в скором времени столкнется с сильным противодействием со стороны правительства президента Николаса Мадуро. Такое мнение высказал в субботу на митинге в столице страны лидер политических противников исполнительной власти Хуан Гуайдо.

"Наступят трудные дни по вине режима, нас будут пытаться разделить, - цитирует политика на своей странице в Twitter журналист Габриэль Бастидас. - При любом развитии событий мы должны быть едины и готовы действовать". По мнению Гуайдо, власти намерены вести с оппозицией борьбу на истощение. Он также добавил, что отправится в поездку "по всей Венесуэле", чтобы привести своих сторонников в Каракас.

Венесуэльская оппозиция не прекратит уличные протесты, пока не достигнет желаемых результатов, заверил Гуайдо.

"Мы будем оставаться на улицах до тех пор, пока не добьемся поставленных целей. Чтобы кончились мрак, голод и нищета, должны закончиться диктатура и узурпация власти" - приводит слова оппозиционера Бастидас. Венесуэльская оппозиция намерена добиться сложения полномочий президента Николаса Мадуро, которого ее представители считают узурпатором, создания переходного правительства и проведения в стране "свободных выборов".

23 января Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.