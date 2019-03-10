СМИ: к налету на посольство КНДР в Мадриде могут быть причастны спецслужбы США

МАДРИД, 10 марта. /ТАСС/. Спецслужбы США могут быть причастны к нападению на посольство КНДР в Мадриде 22 февраля, в ходе которого из здания диппредставительства было украдено несколько компьютерных устройств. Как сообщила в воскресенье газета El Confidencial, это одна из гипотез, которую рассматривают испанская полиция и Национальный разведывательный центр, проводящий параллельное расследование.

Ранее издание передавало, что группа неизвестных лиц совершила налет на посольство КНДР в Мадриде и украла компьютеры. К нападению могут быть причастны около 10 мужчин, у которых при себе было охолощенное оружие. Преступники удерживали персонал в диппредставительстве и находились там в течение нескольких часов. Полиция узнала о случившемся благодаря тому, что одной из заложниц удалось сбежать из здания.

Как отмечает El Confidencial, пока стражи порядка не исключают никаких версий случившегося. Тем не менее, как сообщили источники газеты, набирает силу версия, согласно которой спецслужбы США спланировали акцию. Как заявили сотрудники посольства КНДР, находившиеся в диппредставительстве в момент инцидента, участники налета говорили на корейском языке и могли быть гражданами Республики Корея - стратегического союзника США.

Издание напоминает, что нападение произошло в преддверии саммита США - КНДР в Ханое, который прошел 27-28 февраля. Газета отмечает, что налет может быть связан с бывшим северокорейским послом в Мадриде, который был объявлен персоной нон грата в 2017 году, или оборонной программой Пхеньяна.

По версии El Confidencial, еще одной гипотезой случившегося, которую изучают стражи порядка, является вероятность того, что за атакой стоят службы безопасности КНДР.

Ранее в МВД Испании корреспонденту ТАСС заявляли, что посольство КНДР не подавало жалоб в столичные правоохранительные органы в связи с произошедшим. В свою очередь, в национальной полиции объясняли, что ведется расследование инцидента. Тем не менее, стражи порядка не смогли предоставить никакой дополнительной информации.