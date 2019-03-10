Бывший премьер Алжира считает, что армия не будет применять силу против демонстрантов

ПАРИЖ, 10 марта. /ТАСС/. Оппозиционный политик, бывший премьер-министр Алжира Али Бенфлис считает, что армия и правоохранительные органы страны не применят силу против протестующих. Об этом он заявил в интервью Le Journal du Dimanche , опубликованном в воскресенье.

"Не будет репрессий, потому что невозможно противостоять этому народному подъему", - сказал он. По его словам, "дети, братья, сестры и родители" некоторых военнослужащих и полицейских "также участвую в демонстрациях", захлестнувших страну после того, как в феврале правящая коалиция выдвинула главу государства Абдельазиза Бутефлику на пятый президентский срок. "Когда жандармы или полицейские смотрят на манифестантов, они улыбаются друг другу. Люди бросают с балконов розы", - отметил политик.

Бенфлис также подчеркнул, что система, на которой основана власть 82-летнего Бутефлики, "сломана и распадается". Он напомнил, что автономные профсоюзы страны выступают на стороне протестующих. "Есть отставки внутри [правящей] партии "Фронт национального освобождения", - добавил Бенфлис.

По мнению политика, для выхода страны из кризиса "необходимо отложить [намеченные на 18 апреля] президентские выборы". Он также в очередной раз указал, что Бутефлика (практически не появляющийся на публике после перенесенного в 2013 году тяжелого инсульт) должен снять свою кандидатуру.

Али Бенфлис, юрист по образованию, бывший глава министерства юстиции и премьер-министр (в 2000-2003 годах), считается одним из наиболее влиятельных оппозиционных политиков Алжира. Он баллотировался в 2004 и 2014 годах на пост президента. В 2015-м Бенфлис основал и возглавил партию "Талаи аль-Хуррийат".

Его называли в числе наиболее серьезных соперников Бутефлики на президентских выборах этого года. Однако 3 марта он объявил об отказе участвовать в них. Большинство других претендентов на высший пост также отказались баллотироваться.