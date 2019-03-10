Болтон считает, что Мадуро боится отдать приказ об аресте Гуайдо

ВАШИНГТОН, 10 марта. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, что президент Венесуэлы Николас Мадуро боится отдать приказ арестовать лидера оппозиции Хуана Гуайдо, поскольку это указание могут просто отказаться выполнять. Такую точку зрения представитель Белого дома выразил в интервью телекомпании ABC, вышедшем в эфир в воскресенье.

"Я считаю, что движущая сила сейчас на стороне Гуайдо", - отметил Болтон, обратив внимание, что власти Венесуэлы так и не решились арестовать оппозиционера и его сторонников. "Одна из причин этого заключается в том, что Мадуро боится отдать соответствующий приказ, так как ему могут не подчиниться", - считает помощник президента США.