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Акции протеста во Франции

СМИ: в Тарбе "желтые жилеты" разгромили храм масонов

Глава МИД страны сравнил произошедшее с акциями насилия против евреев

ПАРИЖ, 10 марта. /ТАСС/. Участники протестного движения "желтых жилетов" в ходе манифестаций в субботу разгромили масонскую ложу "Великий восток Франции" во французском городе Тарб. Об этом в воскресенье сообщила газета La Depeshe.

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По ее данным, поздним вечером участники протестов подошли к зданию организации и стали забрасывать фасад различными предметами. В это время один из протестующих перелез через ограду и открыл изнутри ворота. Проникнув в здание, манифестанты устроили в нем погром, сломав мебель и разбив стекла. Один из погромщиков вынес из ложи четыре меча, которые положил на подоконник соседнего здания.

По факту начато расследование. Министр внутренних дел республики Кристоф Кастанер сравнил произошедшее с акциями насилия против евреев. "После евреев - франко-масоны, - написал он в Twitter. - Когда глупость соперничает с самой грязной нетерпимостью".

По данным МВД, в 17-й по счету общенациональной волне протеста "желтых жилетов" в стране приняли участие 28,6 тыс. человек.

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