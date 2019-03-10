СМИ: самолет президента Алжира вылетел из Швейцарии

ТАСС, 10 марта. Самолет алжирского президента Абдельазиза Бутефлики вылетел в воскресенье из аэропорта Женевы в Алжир. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia .

Согласно кадрам прямого эфира, кортеж из нескольких машин заехал в ангар на территории аэропорта, куда до этого был отбуксирован небольшой правительственный лайнер. Самого президента камера так и не зафиксировала.

Ранее в воскресенье в предвыборном штабе главы государства сообщили, что Бутефлика вечером должен вернуться на родину после завершения "рутинного прохождения медицинского обследования". Алжирский правительственный самолет приземлился в аэропорту Женевы утром. В университетской больнице, где президент провел последнюю неделю, в этой связи были усилены меры безопасности.

Президент Алжира находился в Швейцарии с 24 февраля, куда он прибыл для прохождения регулярного медицинского осмотра. Но 2 марта его перевели в университетский госпиталь в связи с ухудшением состояния здоровья. Как сообщила 6 марта газета La Tribune de Genève, 82-летнему президенту, "испытывающему трудности с дыханием и страдающему от проблем неврологического характера", "требуется постоянный уход, а жизнь его находится под угрозой". Однако позднее предвыборный штаб главы государства опроверг эту информацию, заявив, что состоянию здоровья президента ничто не угрожает, и в ближайшее время медицинское обследование будет завершено.

В феврале правящая коалиция выдвинула Бутефлику на пятый президентский срок, что вызвало массовые акции протеста по всей стране. Алжирцы выступают против переизбрания президента, который после перенесенного в 2013 году тяжелого инсульта передвигается в инвалидном кресле, с трудом говорит и практически не появляется на публике.