СМИ: правящая в Алжире партия призвала граждан страны не присоединяться к забастовкам

ТАСС, 10 марта. Правящая в Алжире партия "Фронт национального освобождения" (ФНО) призвала в воскресенье граждан страны не участвовать в акциях гражданского неповиновения и не присоединяться к забастовкам. Об этом сообщил информационный портал TSA .

"Мы предостерегаем граждан от гражданского неповиновения, призываем их быть бдительными и не проявлять поспешность при принятии решений", - говорится в коммюнике, которое, в частности, подписали молодые активисты ФНО.

"Движение народных протестов - достижение и гордость алжирского народа. Так не допустим того, чтобы непонятно кто толкал Алжир в сторону неизвестности", - подчеркнули в правящей партии. Как указано в заявлении, ФНО в настоящее время "находится в контакте с политическими силами страны ради выхода из кризисной ситуации с наименьшими потерями". Фронт также заявил о необходимости "брать в расчет национальный интерес и сохранять мирный характер уличных акций для защиты безопасности и стабильности Алжира".

"Гражданское неповиновение в алжирских условиях означает, что обычный продавец закрывает свой магазин перед обычным гражданином, имеющим скромный доход. И это уже не гражданское неповиновение, а катастрофа для мирного народного протеста", - заявили в ФНО.

Ранее оппозиционные силы и гражданские активисты через социальные сети призвали работников разных отраслей, руководителей фирм и компаний устроить масштабную забастовку с целью проявления гражданского неповиновения и оказания давления на власть.

Как результат, многие магазины и предприятия мелкого бизнеса в столице сегодня закрыты. На призыв не выходить на работу откликнулись многие коммерсанты в других городах. О солидарности с участниками протестов заявляют некоторые трудовые коллективы энергетических компаний "Сонелгаз" и "Сонатрак".

Выдвижение Бутефлики

С конца февраля в столице и других городах Алжира регулярно проходят многотысячные манифестации, участники которых требуют от Бутефлики не выдвигаться на пятый срок на предстоящих в апреле выборах главы государства. В 2013 году алжирский лидер перенес тяжелый инсульт. С тех пор он передвигается в инвалидном кресле, с трудом говорит и практически не появляется на публике.

3 марта Конституционный совет принял документы Бутефлики, находящегося на высшем посту с 1999 года, для регистрации его кандидатом на президентских выборах, запланированных на 18 апреля.

При этом еще в 2016 году в Алжире была проведена конституционная реформа, которая восстановила ограничение президентских полномочий двумя сроками по пять лет, снятое в пользу Бутефлики в 2008 году. Эта поправка делает продление мандата Бутефлики неконституционным в принципе.