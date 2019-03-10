СМИ: беженцы из Венесуэлы продолжают прибывать в Бразилию, несмотря на перекрытие границы

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 11 марта. /ТАСС/. Беженцы из Венесуэлы находят все новые пути прибытия в Бразилию, несмотря на действующий запрет Каракаса на пересечение сухопутной границы между государствами. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Globo .

По его информации, в приграничной зоне действует отлаженная сеть нелегальных маршрутов, по которым венесуэльцы попадают в бразильский штата Рорайма на севере страны. Их доставка сюда осуществляется как легковым транспортом, так и регулярно курсирующими автобусами, проделывающими обратный путь без пассажиров, утверждает телеканал.

По его сведениям, стоимость услуг нелегальных перевозчиков может доходить до 50 реалов (около $13) за поездку между венесуэльской Санта-Эленой и бразильской Пакараимой, которая занимает 15 минут.

Те, у кого нет денег, вынуждены идти пешком по накатанным грунтовым дорогам, передает Globo. По его данным, многие из прибывающих жалуются на вымогательства со стороны венесуэльских пограничников. По другую сторону границы бразильские военные усилили патрулирование районов неофициальных путей сообщения и досмотры всего прибывающего транспорта, сообщили журналистам мигранты.

20 февраля президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал распоряжение о полном закрытии сухопутной границы этой страны с Бразилией, а на следующий день вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес объявила о временном закрытии трех мостов, которые связывают территорию республики с Колумбией. Такое решение было принято после того, как венесуэльская оппозиция объявила о намерении доставить из Бразилии и Колумбии гуманитарную помощь. Правительство Венесуэлы настаивает, что помощь может быть оказана только в рамках международного права, и не намерено пропускать собранные оппозицией грузы через границу.