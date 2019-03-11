Советники президентов Южной Кореи и США обсудят ситуацию вокруг полигона "Сохэ" в КНДР

СЕУЛ, 11 марта. /ТАСС/. Республика Корея и США поддерживают тесные контакты по вопросу о возможном восстановлении в КНДР полигона "Сохэ" и якобы ведущейся на нем подготовке к запуску космического спутника или ракетному испытанию. Об этом заявил в понедельник на брифинге для СМИ в Сеуле представитель администрации президента Южной Кореи.

По его данным, в "ближайшее время может состояться телефонный разговор" советника по национальной безопасности Чун Юй Ёна с его американским коллегой Джоном Болтоном.

Ранее Общественное радио США (NPR) со ссылкой на проведенный анализ снимков коммерческих спутников выступило с утверждением, что КНДР может вести подготовку к проведению в ближайшее время ракетного пуска. На снимках от 22 февраля изображен научно-исследовательский центр Санымдон, на котором Пхеньян ранее собирал свои межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) и ракеты для запуска спутников.

В то же время сам Болтон в эфире телекомпании ABC отказался комментировать эти сообщения, сказав, что администрация президента США Дональда Трампа не станет заниматься спекуляциями по поводу возможной подготовки КНДР к проведению в ближайшее время ракетного пуска и полагается на данные, поступающие с американских спутников разведывательного назначения.

На прошлой неделе представитель Госдепартамента высокого ранга заявил, что американское правительство сочло бы возможный новый космический запуск в КНДР нарушением ею моратория на ракетные испытания. При этом он утверждал, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын на состоявшейся в прошлом году встрече с Трампом в Сингапуре подтвердил намерение уничтожить полигон Сохэ.

Испытательный полигон "Сохэ" в районе Тончхан-ни, также называемый космодромом, находится в холмистой местности недалеко от границы с Китаем, в 200 км к северо-западу от Пхеньяна и в 70 км к западу от крупного ядерного центра в Йонбёне. 7 февраля 2016 года оттуда, в частности, была запущена ракета со спутником "Кванменсон-4" ("Сияющая звезда - 4"). Западные специалисты считали его испытанием баллистической ракеты большой дальности.