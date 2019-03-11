Опрос: Зеленский лидирует в президентском рейтинге

КИЕВ, 11 марта. /ТАСС/. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сохраняет лидерство в президентском рейтинге, за него готовы проголосовать около 25% определившихся избирателей. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник данные опроса, который провела социологическая группа "Рейтинг".

Что и как обещают кандидаты в президенты Украины

Борьба за избирателей. Что и как обещают кандидаты в президенты Украины

"Лидером президентского рейтинга является Владимир Зеленский, которого поддерживают 24,7% тех, кто определился и намерен голосовать", - говорится в сообщении. Вторую строчку занимает лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (18,3%), действующий глава государства Петр Порошенко на третьем месте (16,8%), на четвертом - лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко (10,3%), замыкает пятерку лидеров кандидат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко (9,9%).

Среди кандидатов в президенты относительно высоким уровнем доверия пользуются Зеленский (43%), Тимошенко (28%), Гриценко (26%) и Порошенко (24%). При этом самый высокий уровень недоверия имеет Порошенко (69%).

В то же время 22% опрошенных считают, что следующим президентом будет ныне действующий глава государства. В победу Тимошенко верят 20%, Зеленского - 18%. Положительную динамику по этому показателю имеют Зеленский и Тимошенко. "Показатели Порошенко за последнюю неделю несколько пошатнулись", - отмечается в сообщении.

Принять участие в президентских выборах сейчас готовы 83% опрошенных, однако около четверти из них еще не знают, за кого будут голосовать.

Исследование проводилось в период с 1 по 7 марта, всего было опрошено 5 тыс. респондентов в возрасте 18 лет и старше путем личного интервью. Погрешность результатов составляет не более 1,5%, заявляют в группе "Рейтинг".