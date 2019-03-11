AP: оправданная по делу об убийстве Ким Чен Нама гражданка Индонезии вернулась на родину

ТАСС, 11 марта. Гражданка Индонезии Сити Айсиа, с которой власти Малайзии сняли обвинения в убийстве Ким Чен Нама, старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына, в понедельник возвратилась на родину после двухлетнего заключения. Об этом в понедельник сообщило агентство Associated Press .

По его данным, женщина прибыла в аэропорт Джакарты самолетом из Малайзии. В аэропорту ее встречали официальные лица, журналисты и соотечественники, пришедшие приветствовать освобожденную. Сити Айсиа выразила благодарность президенту страны Джоко Видодо и кабинету министров, которые содействовали ее освобождению.

11 марта малайзийский суд снял обвинения с гражданки Индонезии Сити Айсиа, которая проходила в качестве подозреваемой по делу об убийстве Ким Чен Нама - старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Кроме нее на скамье подсудимых остается гражданка Вьетнама Доан Тхи Хуонг. До заседания суда прокуроры настаивали на том, что молодые женщины знали о подготовке убийства, поэтому просили приговорить их к смертной казни. Адвокаты подозреваемых заявляют, что девушки не знали о планах отравления, поскольку их убедили, что они будут участвовать в розыгрыше, снимаемом на скрытую камеру, за что получили вознаграждение в размере около $100.

Ким Чен Нам скончался 13 февраля 2017 года по пути в больницу из аэропорта Куала-Лумпура. По сообщениям полиции, он жаловался на сильное головокружение, рассказав, что некто брызнул ему в лицо неизвестной жидкостью, после чего скрылся. Власти Малайзии заявили, что смерть наступила в результате воздействия запрещенного нервно-паралитического вещества VX.