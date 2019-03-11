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США грозят ФРГ сократить обмен разведданными в случае участия фирм из КНР во внедрении 5G

Ранее стало известно, что Германия решила не отказываться от оборудования китайской компании Huawei при внедрении систем мобильной связи пятого поколения

БЕРЛИН, 11 марта. /ТАСС/. США пригрозили Берлину сокращением обмена секретной информацией в случае участия китайских компаний во внедрении в Германии систем мобильной связи пятого поколения (5G). Об этом сообщило в понедельник агентство DPA со ссылкой на посольство США в ФРГ.

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В дипмиссии отметили, что в случае, "если в [немецких] сетях будут действовать не достойные доверия операторы, могут возникнуть вопросы относительно будущей неприкосновенности и надежности чувствительных коммуникаций в стране, а также между союзниками". В посольстве подчеркнули, что "это может угрожать быстрому взаимодействию и обмену информацией".

В министерстве экономики и энергетики ФРГ сообщили, что в ведомство поступило соответствующее письмо от американской стороны, которое в настоящее время изучается. По данным газеты The Wall Street Journal, в нем посол США в ФРГ Ричард Гренелл предупредил власти ФРГ, что в случае участия китайской Huawei во внедрении 5G обмен информацией между Соединенными Штатами и Германией невозможно будет осуществлять в прежнем объеме.

Ранее Берлин принял решение не отказываться от оборудования Huawei при внедрении систем мобильной связи пятого поколения, но существенно ужесточить стандарты и меры безопасности. Компания оказалась под угрозой экономических санкций на мировом уровне после того, как США и Австралия обвинили ее в техническом шпионаже и сборе секретных данных с помощью своего оборудования, используемого в разных странах мира.

На волне этих обвинений в Канаде по запросу США 1 декабря прошлого года была задержана финдиректор Huawei Мэн Ваньчжоу, которую в Вашингтоне подозревают в нарушении американских торговых санкций против Ирана. В свою очередь польские власти 11 января задержали сотрудника корпорации Huawei по подозрению в шпионаже в пользу КНР.

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АвстралияКанадаСШАИранГерманияКитайПольша
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