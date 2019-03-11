США грозят ФРГ сократить обмен разведданными в случае участия фирм из КНР во внедрении 5G

БЕРЛИН, 11 марта. /ТАСС/. США пригрозили Берлину сокращением обмена секретной информацией в случае участия китайских компаний во внедрении в Германии систем мобильной связи пятого поколения (5G). Об этом сообщило в понедельник агентство DPA со ссылкой на посольство США в ФРГ.

В дипмиссии отметили, что в случае, "если в [немецких] сетях будут действовать не достойные доверия операторы, могут возникнуть вопросы относительно будущей неприкосновенности и надежности чувствительных коммуникаций в стране, а также между союзниками". В посольстве подчеркнули, что "это может угрожать быстрому взаимодействию и обмену информацией".

В министерстве экономики и энергетики ФРГ сообщили, что в ведомство поступило соответствующее письмо от американской стороны, которое в настоящее время изучается. По данным газеты The Wall Street Journal, в нем посол США в ФРГ Ричард Гренелл предупредил власти ФРГ, что в случае участия китайской Huawei во внедрении 5G обмен информацией между Соединенными Штатами и Германией невозможно будет осуществлять в прежнем объеме.

Ранее Берлин принял решение не отказываться от оборудования Huawei при внедрении систем мобильной связи пятого поколения, но существенно ужесточить стандарты и меры безопасности. Компания оказалась под угрозой экономических санкций на мировом уровне после того, как США и Австралия обвинили ее в техническом шпионаже и сборе секретных данных с помощью своего оборудования, используемого в разных странах мира.

На волне этих обвинений в Канаде по запросу США 1 декабря прошлого года была задержана финдиректор Huawei Мэн Ваньчжоу, которую в Вашингтоне подозревают в нарушении американских торговых санкций против Ирана. В свою очередь польские власти 11 января задержали сотрудника корпорации Huawei по подозрению в шпионаже в пользу КНР.