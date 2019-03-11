Помпео: виновных в террористических атаках в Индии необходимо привлечь к ответственности

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео и первый заместитель министра иностранных дел Индии Виджай Гокхале заявили о необходимости привлечения к ответственности виновных в нападении на колонну индийских военных в Джамму и Кашмире.

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"Помпео выразил поддержку США борьбе народа и властей Индии с терроризмом. Они [Помпео и Гокхале] обсудили важность привлечения причастных к террористическим атакам к ответственности, а также необходимость принятия Пакистаном значительных мер против террористических группировок", - говорится в пресс-релизе дипведомства США, распространенном в понедельник.

Стороны также обсудили двустороннее и военное сотрудничество в регионе, а также экономическое партнерство Индии и США.

В настоящее время между Индией и Пакистаном сохраняется напряженность из-за террористической атаки 14 февраля в Джамму и Кашмире на колонну индийских военных. Ответственность за теракт, унесший жизни более 40 человек, взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда"), выступающая за отделение штата от Индии. В Нью-Дели обвинили Исламабад в поддержке боевиков этой группировки, бездействии пакистанских властей в отношении террористов.