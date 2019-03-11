Глава МИД Венесуэлы встретился с экспертами управления ООН по правам человека

КАРАКАС, 11 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса в понедельник провел встречу с группой экспертов Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). Об этом Арреаса написал в своем Twitter .

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"Сегодня утром мы встретились с представителями технической рабочей миссии Управления верховного комиссара ООН по правам человека. Во время координационного и информационного совещания была обсуждена политика в области защиты прав человека и социальной защиты в Венесуэле", - отметил министр.

Глава венесуэльского МИД также добавил, что в ближайшее время члены группы посетят "государственные учреждения и органы власти" Венесуэлы.

Пресс-служба УВКПЧ 8 марта сообщила, что эксперты в рамках технической миссии, которая продлится с 11 по 22 марта, планируют встретиться с представителями правительства, парламента, организаций гражданского общества и жертвами нарушений прав человека.

Официальный представитель УВКПЧ Руперт Колвилл сообщил ранее ТАСС, что техническая миссия оценит, подходят или нет условия, чтобы сам верховный комиссар предпринял позже визит. При этом Колвилл дал отрицательный ответ на уточняющий вопрос о том, намечен ли такой визит на ближайшее время.